Bitwarden, noto password manager, ha da poco aggiornato la roadmap per il 2022, ovvero il piano degli aggiornamenti e delle nuove funzionalità che verranno implementati nel corso dell’anno.

Tra le novità più interessanti, sicuramente trova posto il supporto delle opzioni per l’accesso senza password, una funzionalità già adottata da altri brand come LastPass e che presto sarà disponibile anche nei prodotti Microsoft, Google e Apple, possibilmente nel corso del prossimo anno.

L’accesso senza password, nota anche come tecnologia passwordless, è una tecnica che prevede l’utilizzo di strumenti alternativi, appunto, alla password, che possono essere di varia natura: dallo smartphone ad altre tecnologie, come la nota FIDO, che si bassa sulla crittografia delle chiavi pubbliche.

Roadmap 2022 - Photo credit: Bitwarden

Nel caso di Bitwarden, però, l’accesso senza password si limiterà al vault criptato, che sarà raggiungibile su un nuovo dispositivo utilizzando uno esistente. Come esemplificato dall’azienda, potrete accedere all’estensione per browser di Bitwarden confermando il login tramite telefono.

Un’altra funzione interessante che arriverà è la condivisione di elementi nel vault, che dovrebbe semplificare, dunque, la trasmissione sicura di una password a un altro dispositivo o utente.

Fra le altre implementazioni previste per la seconda metà del 2022 e considerate prioritarie per il reparto Ricerca e Sviluppo, notiamo anche la presenza del centro notifiche: non ci sono molte informazioni a riguardo, ma possiamo supporre che aiuterà l’utente a capire se, ad esempio, ci sono stati dei tentativi di accesso non riusciti o magari la segnalazione di password troppo semplici, ripetute o, possibilmente, anche compromesse.

Non resta che attendere l’annuncio delle singole feature per vedere effettivamente quali novità arriveranno concretamente entro l’anno.