Bjorn: il Tamagotchi Vichingo che analizza le reti, realizzato con un Raspberry Pi

Il maker Infinition ha creato Bjorn, un innovativo strumento di penetration testing basato su Raspberry Pi. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate di analisi di rete, con un'interfaccia utente ludica ispirata al celebre Tamagotchi (che potete ancora trovare su Amazon).

Bjorn si presenta come un sistema completo per la valutazione delle reti, ma è anche il nome del personaggio vichingo che appare sul display. L'interfaccia grafica reagisce in modo interattivo alle azioni dell'utente, con il personaggio che "sale di livello" in base all'utilizzo del sistema.

Bjorn combina hacking etico e gamification

Tra le principali funzionalità, Bjorn può eseguire scansioni di rete per individuare porte aperte e vulnerabilità, effettuare attacchi di forza bruta su protocolli come FTP e SSH, e sfruttare le debolezze rilevate per estrarre file dalla rete target.

Il dispositivo è progettato per funzionare su Raspberry Pi Zero W o Zero 2 W, anche se alcuni maker sono riusciti a farlo girare su Raspberry Pi 3B+. Per la visualizzazione, viene consigliato l'utilizzo di un display e-Ink Waveshare da 2,13 pollici.

Infinition ha reso Bjorn completamente open source, permettendo agli appassionati di replicarlo utilizzando un proprio Raspberry Pi. Il codice e la documentazione sono disponibili sulla pagina GitHub ufficiale del progetto.

Pur trattandosi di uno strumento potenzialmente pericoloso, Bjorn è stato concepito per scopi di hacking etico e test di sicurezza autorizzati. Gli sviluppatori sottolineano l'importanza di utilizzare queste funzionalità in modo responsabile e nel pieno rispetto della legge.

Questo progetto rappresenta un interessante esempio di come sia possibile rendere più accessibili e coinvolgenti strumenti tecnici complessi, combinando funzionalità avanzate con elementi di gamification. L'approccio ludico potrebbe facilitare l'apprendimento e l'utilizzo di tecniche di cybersecurity, pur mantenendo la serietà necessaria per questo tipo di attività.