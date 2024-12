BlueStacks Air: l'emulatore Android per Apple Silicon

BlueStacks ha rilasciato la prima beta di BlueStacks Air, un nuovo emulatore Android ottimizzato per i Mac con chip Apple Silicon. L'azienda promette prestazioni migliorate e un'esperienza nativa per eseguire app e giochi Android sui più recenti computer Apple.

BlueStacks Air rappresenta un importante passo avanti nell'emulazione Android su Mac. Sfruttando l'architettura Arm condivisa tra i chip Apple e molti dispositivi Android, il nuovo emulatore punta a offrire prestazioni elevate e reattività di gioco, senza la necessità di ricompilazione dinamica del codice.

BlueStacks può supportare oltre 2 milioni di giochi mobile.

Secondo l'azienda, BlueStacks Air è in grado di gestire anche i titoli Android più esigenti, garantendo un'esperienza fluida e funzionale. L'emulatore sfrutta appieno i display Retina dei Mac, promettendo dettagli nitidi e colori vivaci.

I controlli sono preconfigurati per trackpad e tastiera Mac, per un'integrazione ottimale tra giochi mobile e periferiche Apple. BlueStacks afferma di supportare oltre 2 milioni di giochi Android, dai puzzle casuali agli RPG più coinvolgenti, tutti eseguibili nativamente su Mac tramite BlueStacks Air.

Nonostante sia presentato principalmente come piattaforma di gioco, BlueStacks Air può eseguire qualsiasi tipo di app Android sui Mac compatibili. È inoltre possibile sideloadare file .apk personali non disponibili sul Google Play Store.

L'azienda offre anche il proprio BlueStacks Store, dove gli utenti possono accedere sia ai giochi di tendenza che a "gemme nascoste". Questa nuova versione di BlueStacks rappresenta un'opportunità ottima per gli utenti Mac di accedere all'ecosistema Android in modo più ottimizzato e performante.

Va notato che in passato BlueStacks è stata oggetto di controversie per alcune pratiche discutibili, come l'installazione forzata di wallet crypto e altri componenti non richiesti. Tuttavia, per quanto queste pratiche siano state ridimensionate ma non del tutto rimosse, l'emulatore rimane uno dei modi più diffusi per eseguire app Android su PC e ora anche su Mac con chip Apple Silicon.