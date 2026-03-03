Avatar di Zeringo 114
Inviava richieste da quanto tempo?
L'azienda ne ha bloccate più di 10 milioni, va bene, le ha bloccate. Ma questi blocchi a quanto tempo fa risalgono? Giorni, mesi, o di più?

Non è così improbabile pensare che questi bot fossero stati voluti, "commisionati" o fatti ad arte da quelle aziende che facevano e continuano a fare scorte. Può essere una congettura un pò azzardata, ma in questi casi il proverbio "a pensar male ci si azzecca" è proprio "azzeccato".

"Questo pattern a gradino è del tutto impossibile nel traffico organico umano".......
Traffico "organico" umano? Seriamente? "Organico"?
Che vorrebbe dire "organico"? 🤔
Non sarebbe bastato più che sufficiente scrivere umano e basta? 🤔
