quindi nvidia ha limitato le tensioni di nascosto senza dirlo a nessuno e nessuno sa ufficialmente il perché.. ma va benissimo così, figuriamoci
a me pare che chi provochi il surriscaldamento è la quantità di corrente che viene assorbita dalla vga e se la stessa, che deve scorrere nel cavo, non è dimensionato correttamente, inteso proprio come millimetri quadrati di diametro, questa incontra una resistenza data dal cavo stesso che si somma alla sua stessa resistenza intrinseca data dal materiale con cui il cavo è fatto (anche se trascurabile)
Sto cavoli io tanto sto in undervolt cma 0.9 V con le stesse frequenze di boost stock della mia gpu. Da 250 W a pieno carico a 160W stesse prestazioni
