Il panorama dei Mac è in procinto di ampliarsi con un modello completamente inedito: Apple si prepara ad annunciare un laptop low-cost che potrebbe ridefinire il segmento d'accesso alla gamma, portando per la prima volta un chip della serie iPhone all'interno di un computer portatile. La notizia arriva in un momento di particolare fermento per la casa di Cupertino, che in questa settimana ha già svelato una serie impressionante di nuovi prodotti, tra cui iPhone 17e, iPad Air con chip M4, MacBook Air con chip M5 e i nuovi MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max, oltre al rinnovato Apple Studio Display e al nuovo Studio Display XDR.

Al centro dell'attenzione c'è ora il nome ufficiale del nuovo laptop: MacBook Neo. La denominazione è emersa da un documento normativo trapelato accidentalmente online, nel quale compariva il riferimento a un dispositivo non ancora annunciato identificato come "MacBook Neo (Model A3404)". Il documento è stato rapidamente rimosso, ma l'informazione era ormai disponibile, come riportato per primo da MacRumors. Si tratta di un nome mai utilizzato prima da Apple nella sua linea di computer portatili, il che suggerisce che l'azienda voglia posizionare questo prodotto come qualcosa di distinto rispetto alle categorie esistenti.

Dal punto di vista tecnico, la scelta del suffisso "Neo" non sembra casuale: comunicherebbe che questo MacBook si colloca al di sotto del MacBook Air nella gerarchia della gamma, pur rappresentando un nuovo punto di ingresso nell'ecosistema Mac. Il dettaglio più rilevante è la scelta del processore: secondo le indiscrezioni, il MacBook Neo sarebbe alimentato dal chip A18 Pro, lo stesso SoC (System on Chip) presente negli iPhone 16 Pro. Sarebbe la prima volta che Apple utilizza un chip della serie "A" — tradizionalmente destinato ai dispositivi mobili — all'interno di un computer portatile, aprendo una questione interessante sul bilanciamento tra prestazioni, efficienza energetica e prezzo finale.

Il MacBook Neo (Model A3404) potrebbe essere il primo laptop Apple alimentato da un chip della serie iPhone: una scelta tecnica che apre nuovi scenari per il segmento entry-level dei Mac.

Sul fronte dei prezzi, le aspettative del mercato lo collocano intorno ai 700-800 dollari, una fascia notevolmente più accessibile rispetto al MacBook Air con M5, che parte da circa 1.099 dollari. A titolo di riferimento curioso, Apple ha lanciato questa settimana anche il nuovo cinturino Hermès Néo Tricot per Apple Watch al prezzo di 349 dollari — una coincidenza semantica con il termine "Neo" che, per quanto aneddotica, testimonia come il brand stia abbracciando questa nuova nomenclatura su più fronti.

L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel corso di un evento in presenza organizzato da Apple per domani pomeriggio alle 15:00 ora italiana. La struttura della settimana di annunci Apple ha seguito una cadenza precisa — nuovi prodotti ogni mattina dal lunedì al mercoledì — e tutto lascia presupporre che il MacBook Neo sarà il protagonista dell'ultimo appuntamento. Sarà interessante osservare come Apple giustifichi tecnicamente la scelta dell'A18 Pro rispetto ai chip della serie M, e quali compromessi — in termini di memoria unificata, connettività e porte — caratterizzeranno questo nuovo laptop rispetto ai modelli superiori della gamma.