Con il nuovo algoritmo di Instagram diventare virali diventa più semplice

Instagram ha annunciato l'introduzione di alcune modifiche mirate a valorizzare i contenuti originali e a incrementare la visibilità per gli account più piccoli. Queste modifiche rappresentano un decisivo passo avanti nella lotta contro gli aggregatori, noti anche come account che si appropriano dei contenuti altrui, ripubblicandoli senza apportare modifiche sostanziali o, in alcuni casi, senza nemmeno citare la fonte originale.

L'aggiornamento più significativo introdotto da Instagram prevede la rimozione delle raccomandazioni su tutta la piattaforma per i contenuti ripostati da account che non ne siano autori originali o non li abbiano modificati in modo significativo. In particolare, l'aggiornamento mira a colpire gli account che condividono contenuti non originali più di 10 volte nel giro di 30 giorni. Grazie a questa modifica, i contenuti pubblicati da account di questo tipo non saranno più visibili nella sezione Esplora o tra i raccomandati nel feed principale degli utenti.

Instagram non si ferma qui: l'innovativa strategia prevede anche di sostituire nei suggerimenti il contenuto ripostato con il post originale del creatore, qualora questo sia relativamente recente e l’algoritmo riesca a identificarne la corrispondenza basandosi su segnali audio e visivi.

I creatori verranno notificati quando il loro contenuto originale sostituisce le ripubblicazioni e viene raccomandato sulla piattaforma. Questa normativa però non influisce sui follower degli account di aggregazione, che continueranno a vedere i contenuti ripostati nel profilo e nei feed seguiti.

Al di là della questione dei repost, si prevede l'introduzione di un'etichetta che identifica il creatore originale del contenuto, etichetta che sia il creatore originale sia l'account che effettua il repost possono scegliere di rimuovere.

Le ripercussioni di queste misure si estenderanno ben oltre gli account che semplicemente rubano meme o immagini; potrebbero infatti risentirne anche individui che ripubblicano infografiche di organizzazioni, pagine fan di celebrità o account che collezionano immagini ispirazionali da svariati profili Instagram. La prassi del repost su Instagram, così diffusa da aver generato app specifiche a questo scopo, potrebbe essere messa in discussione alla luce della nuova politica, influenzando la decisione degli utenti di utilizzare tale funzione, considerando il rischio di essere esclusi dalle feature di scoperta della piattaforma.

Oltre alla lotta contro i repost non autorizzati, Instagram ha svelato un'innovazione nell'algoritmo introdotto allo scopo di garantire a tutti i creatori la stessa opportunità di emergere. A differenza del passato, dove i reel erano classificati principalmente sulla base dell'interazione degli utenti con gli account seguiti, ora si prevede un sistema che testa ogni contenuto su piccoli gruppi di utenti potenzialmente interessati, indipendentemente dal fatto che seguano o meno il creatore del contenuto. I reel più performanti in questo campione iniziale verranno successivamente proposti a un pubblico più ampio, ripetendo il processo. Questo potrebbe ricreare su Instagram il fenomeno del "chiunque può diventare virale", tanto caro a TikTok e agli aspiranti influencer.

Questa serie di aggiornamenti, secondo Instagram, verrà implementata nei prossimi mesi. Essi arrivano in un momento in cui la piattaforma, parte dell'ecosistema di Meta, ha visto un crescente interesse verso le funzionalità di Reel e raccomandazioni, ossia contenuti di account non seguiti, spesso fonte di frustrazione per i creatori che lamentano la scarsa visibilità dei propri post ai follower. Sebbene questi nuovi aggiornamenti non mirino direttamente a risolvere questo problema, l'enfasi posta sull'aggiornamento delle raccomandazioni suggerisce che la dinamica di scoperta dei contenuti sarà sempre più centrale nella strategia della piattaforma.