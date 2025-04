Cercate un laptop gaming con RTX 5060? Si parte da 1299 euro

La nuova gamma Acer Nitro espande l'offerta della casa taiwanese con proposte capaci di soddisfare esigenze diverse, da quelle di chi cerca un laptop potente a quelle di chi, al contrario, vuole una soluzione più sottile e compatta. Insieme ai notebook gaming debutta anche un desktop dal formato ridotto, perfetto per chi vuole un piccolo PC con cui videogiocare.

Ad accomunare tutta la lineup c'è la nuova RTX 5060, che debutterà sul mercato nelle prossime settimane, sia in versione desktop che laptop. Inoltre, tutti i dispositivo sono certificati Copilot+ PC, quindi avrete accesso a una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

Scopriamo la nuova lineup partendo proprio dal desktop, Acer Nitro 20, caratterizzato da dimensioni molto compatte (appena 15 litri di volume). Acer ha inserito un processore Intel Core i5-13420H, pensato per sistemi portatili, e lo ha abbinato a una RTX 5060, fino a 32GB di RAM e fino a 1TB di archiviazione su SSD PCIe. Il tutto a partire da 899 euro, un prezzo interessante per chi vuole videogiocare spendendo poco.

L'approccio compatto caratterizza anche i nuovi modelli Nitro 16S AI e Nitro V 16S AI, laptop con uno spessore inferiore ai 19,9 mm racchiusi in un elegante chassis metallico. Questi dispositivi rappresentano la risposta di Acer alla crescente domanda di portabilità senza compromessi, offrendo tutta la potenza necessaria per gaming e creazione di contenuti in un formato estremamente trasportabile.

All'interno troviamo processori AMD Ryzen AI di ultima generazione (fino a Ryzen AI 9 365), abbinati anche in questo caso alle nuove RTX 50 di NVIDIA (si può scegliere tra RTX 5060, 5070 o 5070 Ti, a seconda del modello). La dotazione di memoria arriva anche in questo caso fino a 32GB per la RAM e fino a 2TB per l'SSD, ma sul Nitro V 16S AI sono presenti due slot M.2, quindi è possibile aggiungere un secondo SSD.

Per chi cerca invece la massima superficie di visualizzazione, il Nitro 18 AI si distingue con il suo generoso display da 18 pollici WQXGA (2560x1600) a 165 Hz, che supporta il 100% della gamma colori DCI-P3, ideale tanto per sessioni di gioco immersive quanto per attività creative che richiedono precisione cromatica. Sotto la scocca troviamo anche in questo caso processori AMD Ryzen AI (fino a Ryzen AI 9 365), GPU NVIDIA RTX 5060/5070/5070 Ti, fino a 32GB di RAM e fino a 2TB di SSD PCIe 4.0, con un secondo slot M.2 vuoto.

A supportare l'hardware di ultima generazione ci sono soluzioni di raffreddamento sofisticate e moderne, con sistemi a doppia ventola, quattro prese d'aria e quattro scarichi. I modelli più performanti beneficiano inoltre dell'applicazione di metallo liquido sul processore e di heat pipe vettoriali, garantendo temperature operative ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense.

La connettività rappresenta un altro punto di forza della nuova gamma. Tutti i dispositivi sono dotati di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 (o superiore) per garantire velocità di rete eccellenti. Le porte USB 4 sui laptop e la combinazione di porte USB Type-C e Type-A sul desktop Nitro 20 offrono una flessibilità di connessione eccezionale. Una menzione particolare merita il pulsante di accensione con sensore di impronte digitali del Nitro 20, che semplifica l'accesso al sistema senza compromettere la sicurezza.

La nuova gamma Acer Nitro sarà disponibile in Italia a partire da luglio 2025 per il Nitro 16 AI, Nitro 16S AI e il desktop Nitro 20, mentre ad agosto arriveranno il Nitro 18 AI e il Nitro V 16S AI. I prezzi partono da 899€ per il desktop Nitro 20, mentre per i laptop si va dai 1.299€ del Nitro V 16S AI fino ai 1.499€ del più grande Nitro 18 AI.