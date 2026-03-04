Avatar di Zeringo 114
0
Ho un ricordo che risale a tempi molto remoti, tempi in cui la gente faceva ricerche nel bisogno di risposte o di approfondimenti e l'unico strumento usato era un vocabolario, un'enciclopedia o un libro di testo.
Chissà se la gente usa ancora questi strumenti o se li ha già buttati nel fuoco.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.