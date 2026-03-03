Il sondaggio mensile sull'hardware di Steam è da sempre una fonte di dati affascinante ma tutt'altro che infallibile, come Valve stessa ha recentemente ammesso pubblicamente. Il rilevamento di febbraio 2026 ha però generato un caso statistico difficile da ignorare: la NVIDIA GeForce RTX 5070 è balzata al primo posto assoluto tra le GPU più diffuse sulla piattaforma, con una quota che ha raggiunto il 9,42% in un solo mese. Un incremento di questa portata — quasi quattro volte rispetto al 2,87% registrato a gennaio — merita un'analisi attenta, perché le cause sembrano avere radici ben lontane dal semplice mercato hardware occidentale.

Per comprendere la traiettoria della RTX 5070 nel sondaggio, è utile osservare i dati dei mesi precedenti: la GPU di fascia alta di NVIDIA aveva guadagnato terreno in modo costante ma moderato, passando dall'1,88% di ottobre al 2,23% di novembre, poi al 2,41% di dicembre, fino al 2,87% di gennaio. La curva di crescita era quella attesa per un prodotto dal prezzo superiore ai 500 dollari. Poi, a febbraio, il balzo improvviso e inaspettato che ha scardinato la classifica.

La chiave interpretativa più credibile risiede in un cambiamento strutturale della piattaforma: Steam ha introdotto prezzi regionalizzati per la Cina, adeguando i costi dei giochi al potere d'acquisto locale. Questa novità ha probabilmente innescato un afflusso massiccio di utenti cinesi sulla piattaforma, amplificato ulteriormente dal periodo del Capodanno lunare, tradizionalmente tra i picchi stagionali di accesso. La prova più diretta di questo fenomeno è l'impennata del cinese semplificato come lingua client nei dati del sondaggio.

La RTX 5070 ha raggiunto il 9,42% di quota tra i giocatori Steam a febbraio 2026, contro il 2,87% del mese precedente: un balzo che racconta qualcosa di più del semplice mercato GPU.

Ma se l'afflusso cinese spiega l'aumento dei numeri complessivi, non spiega del tutto perché sia proprio la RTX 5070 — e non GPU di fascia più bassa — a dominare la classifica. Guardando i dati nel loro insieme emerge però un quadro più coerente: anche la RTX 5060 ha visto la propria quota salire sensibilmente dal 4,22% al 6,72%, mentre la RTX 4060, precedentemente la GPU più popolare in assoluto su Steam, ha guadagnato altri 3,10 punti percentuali attestandosi al 7,46% e scivolando al secondo posto.

L'ipotesi più logica è che il segmento di utenti cinesi che si è collegato in massa a febbraio sia composto prevalentemente da giocatori abituali, con configurazioni hardware di fascia media o medio-alta, piuttosto che dall'utenza più casuale. Se una fetta consistente di questi utenti era già equipaggiata con GPU di ultima generazione come la RTX 5070, il loro ingresso statistico massiccio ha semplicemente alterato la distribuzione campionaria del sondaggio, senza che ci sia stato un reale boom di vendite della scheda grafica in questione.

Rimane comunque un dato curioso: che un segmento geografico di utenti — apparentemente avvantaggiato dai nuovi prezzi locali — risulti equipaggiato con una GPU da oltre 500 dollari suggerisce qualcosa di non banale sul loro potere d'acquisto effettivo, mettendo in discussione alcune assunzioni alla base della stessa logica dei prezzi regionalizzati. Una contraddizione che potrebbe portare Valve a riconsiderare le modalità di applicazione del programma.

Dal punto di vista della rappresentatività statistica, questo episodio conferma i limiti strutturali del sondaggio hardware di Steam: quando eventi esterni — siano essi promozioni regionali, festività o cambiamenti di politica della piattaforma — alterano la composizione del campione, i dati risultanti riflettono più la demografia degli accessi che la reale distribuzione dell'hardware tra i giocatori.