ChatGPT sbarca come app su Windows

OpenAI ha lanciato una versione preview dell'app desktop di ChatGPT per Windows, disponibile per gli utenti Plus, Team, Enterprise ed Edu. L'applicazione offre funzionalità come la chat su file e foto, l'accesso al modello più recente OpenAI o1-preview e la possibilità di minimizzare la finestra durante il lavoro.

L'app per Windows rappresenta un passo importante nell'espansione di ChatGPT su diverse piattaforme. Tuttavia, questa versione iniziale presenta alcune limitazioni rispetto ad altri client ChatGPT, come l'assenza del supporto vocale e di alcune integrazioni con il GPT Store di OpenAI.

"Con l'app desktop ufficiale ChatGPT, puoi chattare su file e foto"

Tra le funzionalità chiave, l'app consente di caricare file e foto, ottenere riassunti di documenti e generare immagini tramite DALL-E 3. OpenAI ha dichiarato che una "esperienza completa" dell'app sarà disponibile più avanti nel corso dell'anno.

Questo offrirà inevitabilmente un accesso più diretto e personalizzato alle capacità di ChatGPT direttamente dal desktop.