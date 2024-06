ChatGPT si laurea? La nuova versione avrà la stessa intelligenza di un dottorando

Mira Murati di OpenAI ha rivelato alcuni dettagli sui notevoli avanzamenti della prossima generazione di ChatGPT, preannunciando che avrà un'intelligenza paragonabile a quella di un dottore di ricerca in alcuni compiti specifici. Durante un'intervista con Dartmouth Engineering, Murati ha delineato l'evoluzione che porterà a GPT-5, ponendo l'accento sui significativi miglioramenti nelle capacità dell'intelligenza artificiale.

Murati ha tracciato un parallelismo tra il progresso da GPT-3 a GPT-5 e l'evoluzione dall'intelligenza di un bambino piccolo a quella di un dottorando in ambiti specializzati. Secondo Murati, GPT-3 possedeva un'intelligenza paragonabile a quella di un bambino, mentre GPT-4 ha raggiunto il livello di un liceale brillante. La prossima iterazione, GPT-5, mira a raggiungere il livello di intelligenza di un laureato per lo svolgimento di alcuni compiti specifici.

La prossima generazione di ChatGPT, come indicato da Murati, potrebbe essere disponibile tra circa un anno e mezzo, con un rilascio compreso tra la fine del 2025 o l'inizio del 2026. Sebbene il lancio non sia imminente, sono in corso significativi sforzi per garantire che la prossima versione di ChatGPT raggiunga i livelli di intelligenza richiesti.

Il futuro ChatGPT dovrebbe quindi ampliare la sua utilità in vari settori professionali e accademici. Murati ha sottolineato che, sebbene l'IA sarà competente a livello umano in molti compiti, si distinguerà particolarmente in aree che richiedono ragionamento avanzato e conoscenza approfondita.

Parlando dell'impatto più ampio dell'IA, Murati ha previsto che apporterà cambiamenti significativi in tutti i settori, soprattutto in termini di lavoro cognitivo e di lavoro creativo.