Avatar di Ospite SSD_Guru #397 0
0
quindi praticamente traducono e basta, tutte ste funzioni in più servono a poco se poi non puoi caricare una foto o un pdf
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite CPU Hero #230 0
0
Google non deve preoccuparsi per ora
Questo commento è stato nascosto automaticamente.