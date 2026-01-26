La Tapo C21A è in offerta su Amazon a soli 18,99€ invece di 21,99€. Questa videocamera di sorveglianza vi offre una risoluzione 2K 3MP con rotazione a 360° e visione notturna avanzata fino a 12 metri. Dotata di rilevamento del movimento intelligente, audio bidirezionale e modalità privacy, è perfetta per monitorare la vostra casa con la massima sicurezza. Compatibile con Alexa e Google Assistant, supporta schede microSD fino a 512GB.

Tapo C21A, chi dovrebbe acquistarla?

La Tapo C21A è la soluzione ideale per chi cerca una telecamera di sorveglianza versatile ed economica per monitorare gli ambienti domestici. Particolarmente consigliata ai neogenitori grazie alla funzione di rilevamento del pianto del bambino, permette di tenere sotto controllo la cameretta con la visione notturna avanzata fino a 12 metri. È perfetta anche per chi possiede animali domestici e vuole controllarli durante la giornata, grazie alla rotazione completa a 360° che non lascia angoli ciechi. L'audio bidirezionale vi consente di interagire con chi è in casa o di dissuadere eventuali intrusi.

Questa telecamera soddisfa le esigenze di chi desidera massima flessibilità di archiviazione, supportando microSD fino a 512GB o cloud storage, senza costi aggiuntivi obbligatori. La modalità privacy è essenziale per chi vuole totale controllo sulla registrazione, mentre l'integrazione con Alexa e Google Assistant la rende perfetta per chi ha già un ecosistema smart home. Con risoluzione 2K e crittografia avanzata, vi garantisce immagini nitide e massima sicurezza dei dati. A meno di 19€ rappresenta un investimento accessibile per migliorare significativamente la sicurezza domestica.

La Tapo C21A è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi per interni che offre video in risoluzione 2K 3MP per immagini nitide e dettagliate. Grazie alla rotazione pan e tilt a 360° orizzontale e 114° verticale, copre ogni angolo della stanza, mentre la visione notturna fino a 12 metri garantisce monitoraggio continuo anche al buio. Include rilevamento intelligente del movimento, audio bidirezionale per comunicare a distanza e la pratica modalità privacy. Supporta storage locale con MicroSD fino a 512GB ed è compatibile con Alexa e Google Assistant.

Vedi offerta su Amazon