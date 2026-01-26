Avatar di Ospite Pwn King #603 0
0
Non è una questione di quanto interessante e anche funzionale sia questo sistema, la gente è stata abituata ai due sistemi attuali, e il vendor lock-in funziona sempre.
Tuttavia lascio uno spiraglio al "tutto è possibile", più come speranza che come convinzione.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.