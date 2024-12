Clippy potrebbe diventare un set LEGO, votate anche voi!

Ricordate Clippy, l'assistente virtuale a forma di graffetta che popolava gli schermi dei nostri computer negli anni '90? Per alcuni era un aiuto prezioso, per altri una presenza invadente, ma di certo Clippy è diventato un'icona dell'era di Microsoft Office 97 e 2003. Ebbene, la simpatica graffetta potrebbe presto tornare in una veste inedita: un set LEGO.

L'idea è nata da un utente appassionato, che ha proposto il progetto sulla piattaforma LEGO Ideas. Ma cos'è esattamente LEGO Ideas? Si tratta di un sito web dove gli appassionati possono presentare le proprie creazioni LEGO originali. Se un progetto raggiunge 10.000 voti di supporto dalla community, viene preso in considerazione da LEGO per la produzione di un vero e proprio set da vendere nei negozi.

E il progetto di Clippy sembra proprio che stia riscuotendo un grande successo! L'idea è semplice ma geniale: un set LEGO che riproduce fedelmente la graffetta, con tanto di possibilità di cambiare espressione del viso. Un vero e proprio tuffo nel passato per chi ha vissuto l'epoca d'oro di Microsoft Office, ma anche un oggetto divertente e originale per i più giovani.

Il creatore del progetto ha curato ogni dettaglio, dalle dimensioni alla scelta dei colori, per rendere il set LEGO di Clippy il più fedele possibile all'originale.

Ma non è solo la nostalgia a giocare un ruolo importante in questa iniziativa. Clippy, nonostante le critiche ricevute per la sua invadenza, è diventato un simbolo di un'epoca, un personaggio che ha segnato la storia dell'informatica. E trasformarlo in un set LEGO significa anche celebrare l'evoluzione della tecnologia, dagli albori di internet fino ai giorni nostri.

Il progetto di Clippy su LEGO Ideas ha ancora bisogno di qualche migliaio di voti per raggiungere l'obiettivo dei 10.000, ma l'entusiasmo della community fa ben sperare. Se l'idea dovesse essere approvata da LEGO, la graffetta più famosa del mondo potrebbe presto arrivare nelle case di milioni di appassionati, pronta a dispensare consigli... stavolta in versione LEGO!

Clippy, pur essendo un semplice assistente virtuale, ha saputo ritagliarsi un posto speciale nella cultura pop. La sua presenza costante, a volte invadente, lo ha reso un personaggio memorabile, al punto da diventare protagonista di meme e parodie ancora oggi. Trasformarlo in un set LEGO significa quindi non solo celebrare un'icona del passato, ma anche dare nuova vita a un personaggio che continua a far parlare di sé.

Inoltre, il progetto di Clippy su LEGO Ideas dimostra come la passione per i mattoncini colorati possa unirsi alla nostalgia per il passato, creando qualcosa di unico e originale. E chissà, magari un giorno potremmo vedere anche altri personaggi iconici del mondo della tecnologia trasformati in set LEGO. Nel frattempo, non ci resta che incrociare le dita e sperare che Clippy riesca a raggiungere l'obiettivo dei 10.000 voti, per poter finalmente rivivere la magia degli anni '90 in versione LEGO.