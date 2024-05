Questo software per Windows 11 riesuma Clippy, ma stavolta per una buona causa

Winpilot, creato dallo sviluppatore tedesco Belmin Hasanovic, debutta nella versione 2024.5.6 aggiungendo una novità significativa: Tiny11builder. Questo strumento consente agli utenti di creare un'installazione di Windows 11 senza fronzoli, rimuovendo componenti non necessari direttamente dall'ISO di installazione.

Tra le altre funzionalità offerte da Winpilot, troviamo la disattivazione delle pubblicità personalizzate, il ripristino dei menu contestuali completi, la rimozione del bloatware preinstallato e la disattivazione della ricerca contenuti di Bing in cloud.

L'interazione con Clippy avviene tramite una bolla di dialogo che si posiziona sopra l'interfaccia utente di Winpilot. All'avvio dell'applicazione, o durante l'uso, Clippy propone agli utenti domande o attività suggerite, come la verifica della versione di Windows in uso o l'opzione per "Debloat my system". Oltre alle funzioni principali, il simpatico assistente offre commenti casuali per alleggerire l'esperienza utente.

Tuttavia, non tutti gli utenti potrebbero trovare utile o divertente la presenza di Clippy.

Alcune persone potrebbero considerare la sua bolla di dialogo ingombrante, in quanto può nascondere parti importanti dell'interfaccia utente. Per fortuna, è possibile nascondere temporaneamente la bolla cliccando altrove, sebbene riappaia con nuove azioni per visualizzare aggiornamenti di stato o suggerimenti.

Belmin Hasanovic ha utilizzato il codice di un altro progetto open-source, Clippy by FireCube, per integrare questa funzionalità in Winpilot. A differenza di Winpilot, Clippy by FireCube permette di posizionare l'assistente direttamente sul desktop di Windows 11 e interfacciarlo con GPT 3.5, trasformandolo in un vero e proprio chatbot AI, purché si disponga di una chiave API.

Al di là della presenza di Clippy, Winpilot offre una serie di funzionalità utili per personalizzare e ottimizzare Windows 11. Dalla rimozione delle inserzioni pubblicitarie in luoghi come il menu Start e l'Esplora File, alla disabilitazione dell'invio di dati diagnostici a Microsoft, fino all'attivazione dei menu contestuali classici e alla rimozione dei risultati di Bing dalla ricerca Windows. L'utente ha un ampio controllo sull'esperienza d'uso del sistema operativo.

Oltre alle opzioni di personalizzazione predefinite, Winpilot offre una sezione "Community Power" che elenca altre funzioni o estensioni aggiuntive. Tra queste, troviamo strumenti come il Chris Titus Tool, che consente ulteriori personalizzazioni di Windows, estensioni per il logon automatico sicuro e la pulizia dei registri degli eventi.