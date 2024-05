Gli auricolari Bose QuietComfort II sono SCONTATI del 25% (custodia in tessuto inclusa)!

Gli ottimi auricolari Bose QuietComfort II sono oggi disponibili su Amazon a 199,95€, rispetto al prezzo originale di 265,64€. Questo rappresenta uno sconto del 25%, offrendo cancellazione del rumore e prestazioni audio personalizzate per le vostre orecchie grazie alla tecnologia CustomTune. Dotati di modalità silenziosa e Aware, offrono fino a 24 ore di riproduzione musicale con una custodia da trasporto che si ricarica tramite USB-C.

Auricolari Bose QuietComfort Earbuds II, chi dovrebbe acquistarli?

Consigliati a chi viaggia frequentemente o a chi lavora in ambienti rumorosi, questi auricolari wireless sono l'opzione ideale per chi cerca la massima qualità dell'audio unita a un'esperienza d'ascolto personalizzata e offrono un'eccezionale cancellazione del rumore, consentendo di immergersi completamente nella musica o nelle chiamate senza distrazioni. Grazie alla tecnologia CustomTune, che adatta la cancellazione del rumore e le prestazioni audio alle caratteristiche uniche dell'orecchio dell'ascoltatore, offrono un'esperienza sonora su misura per tutti.

Gli sportivi apprezzeranno gli inserti in silicone e le fasce di stabilità che garantiscono una vestibilità sicura e confortevole durante anche le attività più intense. Con una durata della batteria fino a 24 ore, inclusa la custodia da trasporto, sono anche perfetti per coloro che sono sempre in movimento e non vogliono preoccuparsi di doverli caricare continuamente. Che siate pendolari, sportivi o semplicemente amanti della musica alla ricerca della migliore qualità del suono senza compromessi, questi auricolari Bose QuietComfort II rappresentano un investimento che migliorerà il vostro modo di ascoltare ogni giorno.

Scontati al prezzo di soli 199,95€, offrendo un risparmio considerevole dal prezzo originale di 265,64€, gli auricolari Bose QuietComfort II sono una scelta perfetta per chi cerca qualità del suono superiore, cancellazione del rumore personalizzabile e comfort prolungato.

