Compatti, economici e (quasi) senza compromessi: i nuovi case DeepCool vi conquisteranno

La ricerca di un equilibrio tra prestazioni elevate e ingombro ridotto rappresenta da sempre una sfida per gli appassionati di PC custom. DeepCool risponde a questa esigenza con i nuovi case CH260 e CH270 DIGITAL, soluzioni compatte che si propongono come evoluzione naturale dei popolari modelli ITX CH160 e CH170 DIGITAL, mantenendo le stesse caratteristiche chiave ma ampliando la compatibilità hardware.

I nuovi CH260 e CH270 DIGITAL possono ospitare schede madre Micro-ATX, schede grafiche fino a 388mm di lunghezza (che diventano 413mm rimuovendo le ventole frontali) e alimentatori ATX standard, grazie a una staffa di montaggio rimovibile pensata specificamente per massimizzare lo spazio interno. La struttura è avvolta da pannelli in mesh per massimizzare il raffreddamento, assicurando un flusso d'aria ottimale in ogni situazione; sempre in ottica raffreddamento, i case supportano radiatori fino a 360mm, o dissipatori ad aria alti fino a 174mm.

La connettività è assicurata da un pannello I/O completo che include porte USB 3.0, USB Type-C Gen2 e un jack combo per audio/microfono. Sul fronte della manutenzione, tre filtri antipolvere rimovibili facilitano le operazioni di pulizia periodica, mentre l'accesso tool-free all'interno del case semplifica le operazioni di assemblaggio e aggiornamento.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La versione CH270 DIGITAL si distingue per un elemento caratteristico: una base verticale con display integrato, che permette di monitorare in tempo reale i parametri di sistema, come accadeva sul precedente CH170 Digital. La modalità di visualizzazione può alternare tra CPU, GPU e alimentatore, offrendo un controllo immediato sulle prestazioni durante qualsiasi tipo di utilizzo.

Disponibilità e prezzi

I case arrivano sul mercato italiano oggi in due versioni, una bianca e una nera. Il CH260 ha un prezzo di 64,99€ in colorazione era, che sale a 69,99€ per quella bianca; allo stesso modo, il CH270 DIGITAL debutta a 84,99€, mentre la variante bianca costa 89,99€.