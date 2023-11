Computer della Seconda Guerra Mondiale sfida Intel 4040 nel calcolo di Pi

Mark Engineer ha sfidato il suo computer a scheda singola con CPU Intel 4040 a superare l'ENIAC in una gara di calcolo di Pi fino a 2035 decimali.

Entrambi i concorrenti hanno utilizzato tecnologie datate di diverse decadi, ma nonostante l'Intel 4040 avesse un vantaggio di 30 anni, la competizione è stata sorprendentemente difficile.

L'Intel 4040, confezionata con 3.000 transistor su un nodo di processo da 10 micrometri, è stata introdotta nel 1974 come processore a 4 bit con una frequenza di clock di 740 kHz.

Questo la rende circa 30 anni più giovane dell'ENIAC, il famoso computer della Seconda Guerra Mondiale noto per essere uno dei primi computer general-purpose, il quale occupa 1.500 piedi quadrati ed è realizzato con migliaia di componenti.

L'ENIAC calcolava Pi a 2035 decimali in 70 ore nel 1949. Dopo un precedente tentativo fallito con un Intel 4004, il primo processore commerciale di Intel, Mark Engineer, si è rivolto all'Intel 4040, sperando nelle sue caratteristiche avanzate, come l'esteso set di istruzioni.

Mark ha imposto delle limitazioni per garantire una competizione equa, come l'uso esclusivo della velocità di calcolo senza porte I/O aggiuntive e rispettando le restrizioni dell'epoca, come la frequenza di clock di 740 kHz e 1280 byte di RAM.

Nella fase di test e ottimizzazione del codice di calcolo di Pi, Mark ha utilizzato un emulatore, scoprendo che il suo metodo non ottimizzato avrebbe richiesto all'Intel 4040 effettiva ben 14,5 anni per completare il calcolo.

Ottimizzando l'algoritmo, l'uso della memoria, il formato numerico e la gestione dei numeri primi, Mark è riuscito a completare il calcolo di Pi in 69 ore, 28 minuti e 31 secondi sull'hardware reale, riuscendo, finalmente, a superare l'ENIAC di una manciata di minuti.