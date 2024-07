Cooler Master GM27-FQS, monitor gaming perfettamente equilibrato | Test & Recensione

La categoria dei monitor QHD a 165 Hz è piena di modelli in grado di offrire molto al prezzo giusto, e rappresentano il punto di equilibrio ideale tra valore e prestazioni, con risposta rapida, movimenti fluidi e alti frame rate. E con meno pixel da muovere rispetto a uno schermo Ultra HD, non richiedono una scheda video di fascia alta per sfruttare appieno il loro potenziale.

Cooler Master non è forse il marchio che salterebbe alla mente subito quando si parla di monitor, ma in realtà offre prodotti molto buoni: solida qualità costruttiva, precisione nei colori e alte prestazioni. Il GM27-FQS è un modello da 165 Hz con Adaptive-Sync, HDR10 e ampio spazio colore. Offre anche gamme di colori selezionabili (una rarità) e una caratteristica d’illuminazione elegante che lo distingue dalla concorrenza.

Specifiche tecniche

Il GM27-FQS usa un pannello IPS veloce in grado di offrire un tempo di risposta MPRT di 1ms. Adaptive-Sync funziona su entrambe le piattaforme FreeSync e G-Sync in un intervallo di 48-165 Hz. Questo monitor non è stato certificato da Nvidia, ma non abbiamo riscontrato problemi durante i test con schede video Radeon o GeForce. Include anche un'opzione di backlight strobing per la riduzione del blur, che funziona al posto di Adaptive-Sync.

La qualità dell'immagine è garantita da una gamma colori ampia che copre poco meno del 92% del DCI-P3, secondo le misurazioni effettuate. Questo lo pone leggermente al di sopra della media per la categoria. Anche la precisione dei colori è molto buona, al punto tale che cercare di migliorarla con la calibrazione non serve, anche se il risultato cambia un po’ in base allo spazio colore selezionato.

Tipo di pannello IPS / W-LED, edge array Dimensioni schermo e aspect ratio 27 pollici / 16:9 Massima risoluzione e Refresh rate 2560x1440 @ 165 Hz Tempo di risposta (MPRT) 1ms Luminosità (mfr) 300 nits Contrasto (mfr) 1,000:1 Speakers No Input Video 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0 e 1x USB-C Audio 3.5mm headphone output USB 3.0 1x sopra, 2x sotto Consumo energetico 29.7w Peso 5.1 kg Garanzia 3 anni

Il GM27-FQS ha elementi di design unici, a partire da un pannello con una parte superiore spessa solo sette millimetri. C'è un rigonfiamento dei componenti nella parte inferiore, ma questa estetica è più spesso vista nei display OLED.

La funzione d’illuminazione LED è qualcosa di nuovo. Cooler Master la chiama "Halo Stand"e crea un vero alone, una luce soffusa di colori dalla base, che è modellata come il logo Cooler Master. I suoi effetti possono essere controllati con un'applicazione desktop.

Il GM27-FQS costa circa 400 euro, un prezzo che sembra più che adeguato per quello che offre.

Come è fatto

Il GM27-FQS punta tutto sull'apparire sottile. La parte superiore del pannello è molto sottile, appena 7 mm di spessore. Anche la cornice è larga solo 7 mm, mentre solo il bordo inferiore è un po' più largo (13 mm). L’unico elemento che rompe il design è il piccolo logo Cooler Master. Lo strato anti-riflesso dello schermo è simile a quello trovato su quasi tutti i monitor simili e fornisce un'immagine nitida e priva di granulosità, senza riflessi.

Il LED Halo emana luce dalla base e non possibile controllarlo tramite l’OSD. Dovrete scaricare l’applicazione MasterPlus di Cooler Master se vorrete cambiare colore. È necessario un cavo USB-C per alimentarlo, che è incluso nella confezione. Può essere collegato all'uscita USB del pannello o a un adattatore a muro.

La vista laterale mostra quanto sia sottile la parte superiore del GM27-FQS. È uno stile più comune nei pannelli OLED, ed è apprezzabile. Non solo ha un aspetto interessante, ma posiziona il punto di montaggio del supporto più in basso sul pannello. Con il supporto alla massima estensione, il centro dello schermo è all'altezza degli occhi, quindi è possibile mantenere il monitor perfettamente verticale. Potete alzarlo di 110 mm, inclinarlo di 5/20 gradi, spostarlo lateralmente di 15 gradi e ruotarlo di 90 gradi.

Le connessioni video includono due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e una porta USB-C. È presente anche un jack per cuffie da 3,5 mm. Non ci sono altoparlanti integrati. La versione USB è 3.0, con due porte downstream e una upstream.

OSD

L'OSD del GM27-FQS è controllato da cinque pulsanti sul retro, a destra, di cui uno serve per l’accensione. I pulsanti fanno un bel clic comunicando una sensazione di qualità.

L'OSD offre molto in pochi sottomenu. Ci sono otto modalità immagine, tra cui una per i daltonici. Ogni modalità ha opzioni diverse come uno stabilizzatore dei neri per controllare il livello del nero, contrasto dinamico e un filtro per la luce blu. La modalità Standard è la migliore perché apre tutti i controlli dell'immagine.

La sezione "Regolazione del colore" ha molte opzioni che solitamente sono presenti solo in monitor professionali. Oltre ai preset per la temperatura del colore e la gamma, potete selezionare lo spazio colore. Tra tutti i preset, sRGB e DCI-P3 rispettano bene i loro standard, ma Adobe RGB e BT.2020 erano invece poco precisi.

Ci sono anche varie opzioni interessanti per i videogiocatori tra cui un overdrive a quattro livelli e la funzione Motion Clearness che attiva il backlight strobing.

Impostazioni di calibrazione

Nella modalità Standard, con le impostazioni di fabbrica, la precisione del colore è molto buona, con solo il punto di bianco leggermente più caldo del desiderato. Selezionando lo spazio colore DCI-P3 non è necessaria alcuna calibrazione ulteriore, al massimo potete rendere l’immagine leggermente meno calda. Abbiamo notato che selezionando qualsiasi opzione dello Spazio Colore oltre ad Auto, si bloccano i preset per la temperatura colore.

In modalità HDR è possibile calibrare la scala di grigi e regolare luminosità e contrasto, una funzione che pochissimi monitor HDR permettono. Anche questa modalità è abbastanza precisa e non richiede alcuna regolazione per ottenere una buona immagine.

Videogiochi e lavoro

Cooler Master promuove il GM27-FQS come un monitor versatile, sia per giochi ma anche lavoro. Per quest’ultima tipologia d’uso potrete aspettarvi un'immagine brillante, colorata ma soprattutto calibrata. Lo strato anti-riflesso è ben applicato, rendendo l'immagine molto nitida e dettagliata. Il contrasto è nella media per un pannello IPS, ma non è un problema mentre si lavora in Photoshop o si naviga sul web. Peccato però che manchino degli altoparlanti integrati, sufficienti per un suo lavorativo.

L'HDR ha poco impatto sul desktop di Windows e non aggiunge molto altro al gaming. I colori sono un po' più saturi, il che è positivo, ma non c'è più contrasto rispetto all'SDR. I neri sono leggermente più profondi, ma alcuni dettagli nelle ombre sono difficili da vedere. Il GM27-FQS tende a mantenere un po' più scure le aree di ombra e i grigi di media intensità in HDR per aumentare il contrasto percepito. Tra le tre modalità HDR, la modalità Movie è quella che rende meglio. Abbiamo potuto aumentare i dettagli scuri aumentando la luminosità nella modalità Standard, perdendo tuttavia un po’ di profondità.

Il GM27-FQS è uno dei monitor a 165 Hz più veloci che abbiamo testato e considerando la risoluzione è possibile sfruttare al massimo la velocità del pannello, considerando che l’obiettivo sono i 165 FPS.

Velocità di risposta monitor

Una frequenza di 165 Hz quasi sempre implica un tempo refresh di 6 ms, che è quello che abbiamo misurato.

Nel test complessivo del lag, il Cooler Master risulta essere il migliore con un risultato di 29 ms. Solo un display da 240 Hz può essere più veloce di questo. Quando l'azione di gioco è frenetica, otterrete un risultato migliore con un monitor QHD/165 Hz rispetto a uno UHD/144 Hz. E riuscirete a gestire il tutto con una scheda video meno costosa.

Angoli di visione

Il GM27-FQS utilizza la variante AHVA della tecnologia IPS, il che significa che ha una qualità dell'immagine superiore rispetto a un tipico pannello IPS. Questo è chiaramente visibile nella foto sopra. C'è solo un leggero spostamento verso il blu e una riduzione della luminosità del 5-10% quando viene visualizzato a 45 gradi di lato. I passaggi più scuri rimangono visibili, quindi non c'è riduzione del dettaglio nelle ombre. Dall'alto, si può notare uno spostamento verso il verde, ma la perdita di luminosità è solo circa il 30%.

Uniformità del pannello

Il nostro campione mostrava un leggero bagliore negli angoli superiori dello schermo. Era visibile in un pattern di test con campo nero, ma non era così evidente nei contenuti reali. Questo potrebbe essere dovuto all'estrema sottigliezza del pannello nella metà superiore. Non c'erano variazioni di colore e i contenuti più luminosi apparivano perfettamente uniformi.

Non calibrato - Livello massimo luminosità

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Cooler Master dichiara che il GM27-FQS raggiunge i 300 nits, le nostre misurazioni hanno misurato un picco di 276 nits in modalità SDR. C'è un po' più di luminosità disponibile per i contenuti HDR, come vedremo dopo. Il livello di nero è nella media per l'intensità della retroilluminazione del pannello, quindi il contrasto di 946:1 è in media. È possibile aumentare la gamma dinamica attivando il DCR, che abbassa notevolmente il livello di nero. Di conseguenza, il rapporto sale a circa 3.000:1 ma alcuni dettagli nelle ombre scompaiono.

Dopo la calibrazione a 200 nit

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

In modalità DCI-P3, con una calibrazione, è possibile alzare leggermente il contrasto a 1.039:1. Il guadagno è piccolo ma si può notare nella profondità dell'immagine che migliora anche la saturazione del colore.

Le zone calde nella parte superiore dello schermo riducono il punteggio di contrasto ANSI a 828,9:1. Il resto dello schermo mostra una buona vivacità e profondità.

Scala di grigi e gamma

Senza alcuna calibrazione il GM27-FQS ha una tonalità leggermente calda. Si possono notare lievi errori rossi nelle saturazioni superiori al 60%. È possibile utilizzare il monitor in questo modo, ma se si cambia semplicemente l'opzione “Spazio colore” da Auto a DCI-P3, il tracciamento del grigio diventa privo di errori visibili. Tutti i valori sono al di sotto di DeltaE 2, il che rappresenta una prestazione di livello professionale.

Nel menu “Spazio colore” c'è anche l'opzione sRGB, ma presenta errori di tracciamento del grigio più evidenti che si manifestano come un predominio del rosso. In modo insolito, il 100% di luminosità è accettabile ma i gradini dal 20% al 90% sono piuttosto caldi. In tutti i casi, la gamma è leggermente scura, ma questo errore non influisce negativamente sui contenuti reali.

Il tracciamento della gamma è ottima. Con un range di valori di 0,07 e una deviazione dal valore di 2,2 dello 4,54% (valore effettivo 2,30), i dettagli sono nitidi e chiari a tutti i livelli di luminosità e in tutti i contenuti. Non c'è nulla da criticare.

Precisione dei colori

Anche se il tracciamento del grigio del GM27-FQS non è eccezionale con le impostazioni predefinite di fabbrica, il tracciamento del colore è perfetto. Nel grafico iniziale si può vedere che tutti i punti rientrano nelle caselle obiettivo. Una media di 2,34dE è uno dei migliori risultati misurati su un monitor di questa fascia.

Cambiando solo l'opzione Spazio Colore, l'errore scende a 1,64dE. Ora si può vedere che tutti i punti sono all'interno delle loro caselle obiettivo. Nel terzo grafico, dopo la calibrazione, gli effetti benefici sono ridotti. Insomma, non c'è bisogno di fare ulteriori calibrazioni.

La modalità sRGB presenta errori più significativi. Il rosso è sovra-saturato di circa il 10%. E il magenta ha un tono visibilmente errato. Gli errori degli altri colori sono meno evidenti, ma questa modalità è generalmente meno precisa rispetto alla DCI-P3.

Luminosità e contrasto HDR

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

La modalità HDR predefinita è Movie, e presenta un tracciamento del grigio molto preciso senza errori visibili. Il tracciamento della luminanza EOTF è leggermente scuro, e abbiamo notato una leggera perdita dei dettagli nelle ombre. La modalità Game è simile. La modalità Standard appare simile ma aggiunge alcuni aggiustamenti. Un controllo chiamato “Luminosità” aumenta il livello del nero, ed è possibile regolarlo in modo che l'EOTF lo segua perfettamente. Tuttavia, questo appiattisce l'immagine perché non c'è contrasto dinamico. Si può notare che anche se c'è una luminosità superiore a 325 nit, il contrasto è esattamente lo stesso di quello per i contenuti SDR. La modalità migliore da usare è quella Movie o Game.

Scala di grigi, EOTF e colori

Il primo grafico mostra cosa intendiamo riguardo all'EOTF nella modalità Movie. Con livelli più scuri fino alla transizione della mappa tonale al 55%, le tonalità basse e medie sono effettivamente più scure, ma questo è positivo dato che il GM27-FQS non offre un contrasto dinamico. Alcuni dettagli potrebbero essere un po' più difficili da vedere, ma la maggior parte dei contenuti sembra buona.

I colori sono corretti sia in DCI-P3 sia in Rec.2020. Il rosso e il blu sono leggermente sovra-saturati ma non al punto da oscurare i dettagli. Anche il magenta ha una leggera deviazione nella tonalità. Nonostante la promessa della modalità Rec.2020, il GM27-FQS è un monitor DCI-P3. Segue correttamente i target del 2020 fino a quando non raggiunge i limiti di colore intorno all’80%.

Verdetto

In ogni categoria esiste un punto di equilibrio dove si ottiene il 99% delle prestazioni per ogni singolo euro speso. Raggiungere il massimo assoluto costa molto di più. In altre parole, quel 1% finale potrebbe portare a raddoppiare il prezzo.

Per i monitor quel punto è rappresentato dalla risoluzione QHD a 165 Hz. Ci sono numerosi schermi, basati su IPS e VA, nelle dimensioni da 27 e 32 pollici, che offrono eccellenti prestazioni e qualità dell'immagine per il gaming e la produttività. Il Cooler Master GM27-FQS è tra questi.

Si distingue dalla concorrenza per alcuni aspetti. È uno dei monitor più accurati recensiti, richiedendo solo una modifica delle impostazioni per offrire numeri di livello di riferimento nei test di scala di grigi, gamma e precisioni dei colori. È uno dei monitor a 165 Hz più veloci, con meno di 30 millisecondi di lag totale di input. L'overdrive è efficace e l'opzione di riduzione del blur con il backlight strobing lo rendono adattabile alle esigenze dei giocatori di tutti i livelli. E si abbina bene sia con PC FreeSync che G-Sync. L'unica cosa che non ha è l’HDMI 2.1.

Il Cooler Master GM27-FQS offre quindi un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni. Se state cercando un monitor da 27” per giocare e non solo, dovreste assolutamente considerare questo modello.