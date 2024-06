Cooler Master MM712, mouse gaming ultraleggero, a un PREZZO SUPER! -19%

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming di qualità, performante e ora disponibile a un prezzo scontato, vi consigliamo di approfittare dell'offerta su Amazon per il Cooler Master MM712, in vendita a soli 64,95€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato di 79,99€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra esperienza di gioco con un prodotto di alto livello.

Cooler Master MM712, chi dovrebbe acquistarlo?

Cooler Master MM712 rappresenta una delle migliori scelte per chi desidera un mouse da gaming leggero e preciso. Pesando solo 59 grammi, questo mouse offre un equilibrio perfetto tra leggerezza e prestazioni, riducendo al minimo l'affaticamento della mano durante lunghe sessioni di gioco. La sua forma ergonomica garantisce una presa comoda, adattandosi perfettamente alla mano dell'utente e permettendo movimenti rapidi e precisi. Il sensore ottico PixArt PAW3370, con una risoluzione massima di 19.000 DPI, assicura una precisione eccezionale e una risposta immediata ai movimenti, ideale per i giochi competitivi. Inoltre, i pulsanti meccanici garantiscono un feedback tattile soddisfacente, con una durata stimata di oltre 70 milioni di clic.

Un altro aspetto notevole del Cooler Master MM712 è la sua connettività versatile. Il mouse offre sia una connessione cablata che wireless, utilizzando la tecnologia a 2,4 GHz per una latenza minima e una connessione stabile. La batteria integrata garantisce fino a 80 ore di utilizzo continuo, permettendovi di giocare senza interruzioni. Inoltre, il mouse è dotato di un cavo Ultraweave, estremamente leggero e flessibile, che minimizza la resistenza durante l'uso in modalità cablata. La ricarica avviene tramite una porta USB-C, garantendo una velocità di ricarica rapida e una compatibilità universale.

Oltre alle caratteristiche tecniche di rilievo, Cooler Master MM712 offre numerose funzionalità avanzate che possono essere personalizzate tramite il software dedicato. È possibile programmare i pulsanti, regolare i DPI in base alle proprie preferenze e creare profili di gioco specifici. Questa personalizzazione avanzata consente di adattare il mouse alle proprie esigenze e di ottimizzare le prestazioni in base al tipo di gioco o attività svolta.

In sintesi, Cooler Master MM712 è una scelta eccellente per i gamer che cercano un mouse leggero, preciso e versatile. Con l'attuale sconto del 19% su Amazon, che fa scendere il prezzo a 64,95€, rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiornare il proprio setup senza spendere una fortuna. Non esitate a cogliere questa occasione!

