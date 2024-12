Cooler Master rivoluziona il design dei PC con la serie MasterFrame

Cooler Master, nome di riferimento nel settore della tecnologia e del gaming, ridefinisce il concetto di case per PC con la nuova serie MasterFrame. Questa innovativa gamma è progettata per gli appassionati e i creatori che desiderano unire prestazioni di alto livello, flessibilità e un’estetica d’impatto, trasformando il PC in un vero pezzo d’arte.

La serie MasterFrame introduce un design eso-scheletrico, una struttura rivoluzionaria che combina leggerezza, modularità e facilità di personalizzazione. Ogni modello è dotato di pannelli intercambiabili che permettono di adattare il case alle esigenze tecniche e stilistiche dell’utente. Questo approccio offre infinite possibilità, sia per gaming estremo che per setup creativi.

“Con MasterFrame vogliamo superare i confini dei case tradizionali, offrendo agli utenti una piattaforma su misura per la loro creatività,” ha dichiarato Jimmy Sha, CEO di Cooler Master. “Il nostro motto ‘Make It Yours’ è più che mai al centro di questa linea.”

La serie include modelli in alluminio e acciaio, materiali scelti per garantire robustezza ed eleganza. Disponibili in diverse dimensioni, i case MasterFrame sono adatti a configurazioni che spaziano dai sistemi compatti ai rig full-tower, con pieno supporto a piattaforme hardware di ogni tipo.

Le caratteristiche principali includono:

- Design modulare: Perfetto per il modding e le personalizzazioni dinamiche.

- Estetica personalizzabile: Pannelli intercambiabili per combinare funzionalità e stile.

- Prestazioni ottimizzate: Adattabilità alle configurazioni più estreme e sistemi di raffreddamento avanzati.

Con un prezzo di partenza di 199 euro, la serie MasterFrame si posiziona come una scelta ideale per chi cerca un case versatile e all’avanguardia. Che si tratti di configurazioni per il gaming o di rig personalizzati per la creatività, Cooler Master offre una soluzione che soddisfa appieno le aspettative degli utenti più esigenti. La serie MasterFrame, che potete osservare in anteprima attraverso il trailer rilasciato su YouTube, rappresenta non solo un prodotto, ma una dichiarazione di stile e innovazione per il futuro del PC building da parte di Cooler Master.