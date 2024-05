Copia e incolla? Ora Windows lo fa con l'aiuto dell'intelligenza artificiale

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità che migliora il copia e incolla, Advanced Paste, nel suo software PowerToys per Windows 11 che sfrutta l'intelligenza artificiale per convertire il contenuto degli appunti. Questo strumento può accelerare i flussi di lavoro consentendo, ad esempio, di copiare codice in una lingua e incollarlo in un'altra. Tuttavia, le capacità più avanzate di questa funzione richiedono l'acquisto di crediti API di OpenAI.

Advanced Paste è disponibile dalla versione 0.81 di PowerToys e può essere attivato utilizzando il comando da tastiera Tasto Windows + Shift + V. Attivando questa combinazione, si apre una finestra di testo che offre varie opzioni di copia e incolla, tra cui testo normale, markdown e JSON. Se si attiva l'opzione Paste with AI nelle impostazioni di Advanced Paste, appare anche un prompt di OpenAI dove è possibile richiedere conversioni specifiche, come la sintesi del testo, traduzioni, generazione di codice, riscrittura dello stile da informale a professionale, sintassi al modo di Yoda e altre possibilità.

Per utilizzare questa caratteristica, è necessario inserire una chiave API OpenAI in PowerToys e avere crediti disponibili nel proprio account OpenAI, distinti da quelli di un account ChatGPT a pagamento. Microsoft continua così a scommettere sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza degli utenti di Windows 11, ampliando le potenzialità di interazione con il sistema operativo e i diversi formati di dati trattati quotidianamente.