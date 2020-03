Correte ad aggiornare il vostro router Netgear, sicurezza a rischio

Se utilizzate un dispositivo Netgear, è arrivato il momento di aggiornare il firmware. La società infatti ha rilasciato numerosi aggiornamenti di sicurezza per circa 50 dei suoi dispositivi di rete, alcuni dei quali sono fondamentali per proteggere i dati degli utenti. Gli aggiornamenti infatti mirano a risolvere alcune falle nei sistemi di sicurezza dei dispositivi, falle che Netgear ha classificato una ad una, con un livello di rischio che va dal “medio” al “critico”.

La falla più rilevante riguarda il router da gaming Netgear Nighthawk X4s, ed in particolare il modello R7800. La vulnerabilità consente ai malintenzionati di installare malware direttamente sul router mettendo a rischio la sicurezza degli utenti, tanto che Netgear ha assegnato un punteggio di 9,4 su 10 etichettando il problema come “critico”.

Un’altra falla riguarda i modelli R6400v2, R6700, R6700v3, R6900 ed R7900. Questa vulnerabilità ha avuto un punteggio di 8,3 su 10 ed è classificata come rischio per la sicurezza “elevato”. Sono riportati numerosi altri problemi con un livello di rischio più basso rispetto a quelli citati, ma che con un semplice aggiornamento possono essere risolti, ragione per cui vale la pena visitare il sito di Netgear, assicurarsi che il proprio dispositivo disponga dell’ultima versione del firmware ed in caso contrario aggiornare.

Per chi ne avesse bisogno, direttamente sul sito del produttore sono disponibili diverse guide per effettuare l’aggiornamento. Quest’ultimo inoltre può essere eseguito utilizzando vari metodi: accedendo direttamente alla pagina del modem da PC, da remoto attraverso l’app mobile di Netgear o seguendo le indicazioni riportate sul sito.