Corsair A115, dissipatore potente e silenzioso | Test & Recensione

Corsair è forse più conosciuta per i suoi dissipatori a liquido All-in-One, ottimi prodotti che migliorano anno dopo anno e che potete trovare anche consigliati nella nostra guida all’acquisto ai dissipatori a liquido, ma l’azienda offre anche dei dissipatori ad aria, e l’A115 è l’ultimo arrivato per chi vuole una soluzione più tradizionale per raffreddare il processore del proprio PC. L’abbiamo messo alla prova, vediamo come se la cava.

Come è fatto

Il design è a doppia torre, con fitte lamelle in alluminio, dipinte di nero, collegate tra loro da sei heat-pipe in rame. Sulla base è già applicata la pasta termica. Una ventola è inserita a sandwich tra le due torri, mentre una seconda ventola, con delle clip a scorrimento, può essere installata su un lato.

Non ci sono problemi di compatibilità con le RAM, anche i moduli più alti, grazie alla ventola installabile a piacimento che può essere alzata o abbassata alla bisogna. Ovviamente alzando la ventola si perderà un po’ di efficienza e pressione tra le lamelle dei corpi dissipanti, tuttavia ciò accadrà solo marginalmente e solo con memorie RAM più alte di circa 4 cm.

Dissipatore e ventole sono garantiti cinque anni.

Installazione

L’installazione è semplice, è sufficiente posizionare la classica piastra nella parte posteriore della motherboard e fissarla usando i distanziali inclusi. Successivamente dovrete posizionare le barre di montaggio, posizionare il Corsair A115 sulla CPU e stringere le viti sulle barre di montaggio.

Potreste anche voler lasciare installata solo la ventola centrale, cosa che ovviamente non consigliamo se volete le massime prestazioni. L’installazione della ventola è semplice e usa delle guide a scorrimento che sfruttano la sagomatura del corpo dissipante per fissarsi.

Prestazioni

Abbiamo messo alla prova il nuovo Corsair A115 in alcuni benchmark, misurando capacità di raffreddamento e rumorosità e confrontandolo con competitor di fascia alta come il Be Quiet! Dark Rock Pro 5, il Noctua NH-D15S, il Deepcool Assassin IV, il Deepcool AK620 Digital e il Thermalright Frost Commander 140.

Per queste prove abbiamo usato un processore Intel Core i7-13700K, non di ultima generazione ma più che adatto allo scopo. Per alcuni test abbiamo limitato la potenza della CPU a 175 watt e a 125 watt, per valutare meglio rispettivamente la capacità di raffreddamento e la rumorosità sotto stress. Non farlo significherebbe mettere alle corde qualsiasi dissipatore ad aria, non ottenendo di conseguenza dei valori reali con cui confrontare le varie soluzioni.

Immagine 1 di 7

Immagine 2 di 7

Immagine 3 di 7

Immagine 4 di 7

Immagine 5 di 7

Immagine 6 di 7

Immagine 7 di 7

Il Corsair A115 dimostra un'ottima capacità di raffreddamento, seconda solo a quella del Thermalright Frost Commander 140, anche quando limitiamo la velocità delle ventole per avere una rumorosità di 38,2 dBA. Abbiamo ottenuto buoni risultati anche nei benchmark con Cinebench, dove si dimostra uno dei migliori sia per raffreddamento che per silenziosità, occupando sempre le alte posizioni della classifica, sia nei test a 175 watt che in quelli a 125 watt.

Conclusioni

Corsair A115 è un ottimo dissipatore ad aria. Nei nostri test ha sempre segnato ottimi risultati, sia per quanto riguarda la temperatura, sia per la silenziosità durante l’uso. Inoltre è semplice da installare, ventola inclusa, un po’ ostica da fissare su altri modelli. Attualmente il Corsair A115 è tra i migliori dissipatori ad aria che possiate acquistare. Certo non è dei più economici, a circa 115 euro costa più di alcuni concorrenti, come il Deepcool Assassins IV, il BeQuiet Dark Rock Pro 5 o il Noctua NH-D15S. Tuttavia la differenza non è enorme, se quindi vi piace il nuovo Corsair, non ci sono motivi per cui non acquistarlo.

In breve, se cercate un ottimo dissipatore ad aria, da oggi il Corsair A115 entra a pieno titolo nella lista dei migliori in commercio.