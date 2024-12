Display e camera di vapore, ecco il dissipatore DeepCool Assassin IV VC Vision

DeepCool ha annunciato il lancio dell'Assassin IV VC Vision, l'ultimo nato della sua prestigiosa serie di dissipatori ad aria Assassin IV. Questo innovativo sistema di raffreddamento si distingue per una base con camera di vapore, un display digitale all'avanguardia e prestazioni di raffreddamento elevate.

L'Assassin IV VC Vision rappresenta un salto di qualità nel raffreddamento per CPU, offrendo una combinazione di ingegneria termica avanzata e funzionalità intelligenti che soddisfano le esigenze degli utenti più esigenti, dai gamer hardcore ai professionisti della creazione di contenuti.

Il cuore dell'innovazione dell'Assassin IV VC Vision risiede nella sua base con camera di vapore, una tecnologia che incrementa significativamente la dissipazione termica, portando il Thermal Design Power (TDP) a ben 300W. Questo sistema avanzato garantisce un'efficiente estrazione e distribuzione del calore, mantenendo il sistema fresco anche sotto carichi di lavoro intensi. La camera di vapore, a differenza delle tradizionali heatpipe, offre una superficie di contatto più ampia e una maggiore capacità di trasferimento del calore, ottimizzando il raffreddamento del processore.

Un'altra caratteristica distintiva dell'Assassin IV VC Vision è il suo display digitale a quattro segmenti, che fornisce un monitoraggio in tempo reale di parametri cruciali come la temperatura della CPU, l'utilizzo, il wattaggio e la frequenza. Questo pannello magnetizzato consente una facile installazione e regolazione, ed è controllato tramite il software DeepCreative e un connettore USB 2.0. L'utente ha quindi un controllo completo e una visione chiara delle prestazioni del sistema.

Per garantire un monitoraggio continuo dello stato termico del sistema, l'Assassin IV VC Vision è dotato di un termometro visivo con codice colore: verde per temperature inferiori a 80°C, arancione per temperature tra 80°C e 90°C e rosso con avvisi lampeggianti per temperature superiori a 90°C. Questo sistema di allerta immediato permette all'utente di intervenire tempestivamente in caso di surriscaldamento, prevenendo danni al sistema.

L'Assassin IV VC Vision offre la possibilità di passare facilmente tra la modalità silenziosa e quella performance, adattando il raffreddamento alle diverse esigenze dell'utente. Il design elegante e la struttura della ventola da 120mm riposizionabile offrono uno spazio libero ottimale per le RAM RGB ad alto profilo, garantendo la compatibilità con diverse configurazioni hardware.

Equipaggiato con motori delle ventole avanzati e veri cuscinetti Fluid Dynamic Bearing (FDB), l'Assassin IV VC Vision assicura un funzionamento silenzioso con basse vibrazioni e un consumo energetico ridotto. Le ventole da 140 mm e 120 mm offrono intervalli di RPM dinamici e un flusso d'aria impressionante con il minimo rumore. La scelta dei cuscinetti FDB, noti per la loro durata e silenziosità, contribuisce a un'esperienza utente di alto livello.

L'Assassin IV VC Vision presenta sette heatpipe e dissipatori di calore a doppia aletta, offrendo una dissipazione del calore superiore. Il design alto 172 mm, il pannello display magnetico e la ventola principale scorrevole garantiscono un'installazione semplice e intuitiva.

Compatibile con una vasta gamma di socket CPU moderni di AMD e Intel, l'Assassin IV VC Vision è versatile e adatto a qualsiasi build. I socket supportati includono: Intel LGA1851/1700/1200/115X/20XX e AMD AM5/AM4.

L'Assassin IV VC Vision sarà disponibile inizialmente in nero, seguito successivamente dalla versione bianca, attraverso la rete globale di rivenditori e distributori autorizzati DeepCool. Il prodotto è coperto da una garanzia di sei anni, supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico DeepCool a livello mondiale. Il prezzo di listino per la serie Assassin IV VC Vision è di 139,99 euro. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale di DeepCool.