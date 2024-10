Se non possedete CPU oltre i 140W, questo dissipatore a 15€ è l'affare del giorno

Senza un efficace sistema di raffreddamento, il PC risulterebbe rapidamente ingestibile, con guasti ai componenti che si verificherebbero in breve tempo. Se parliamo di raffreddamento del processore, il Mars Gaming MCPU33 rappresenta una valida opzione, soprattutto considerando il prezzo straordinario attuale su Amazon. A soli 15,19€, potrete acquistare un dissipatore dotato di 3 heatpipe e di un sistema di illuminazione integrato. Se non utilizzate processori superiori ai 140W, vi consigliamo di fare questo acquisto senza esitazioni.

Mars Gaming MCPU33, chi dovrebbe acquistarlo?

Con la sua dissipazione basata ad aria, il Mars Gaming MCPU33 rappresenta una soluzione ideale per gli appassionati di videogiochi e per chiunque desideri mantenere le prestazioni del proprio PC al massimo. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, che includono il supporto per CPU fino a 140W TDP, 3 heatpipes HCT per un'efficace dissipazione del calore, e una ventola PWM ultra silenziosa da 11cm, questo dissipatore è adatto a chi ricerca non solo efficienza, ma anche tranquillità durante le lunghe sessioni di utilizzo intensivo.

Inoltre, coloro che apprezzano anche l'estetica del proprio setup troveranno nell'illuminazione doppia FRGB un valore aggiunto non trascurabile, in grado di offrire un tocco di spettacolarità all'interno del case. Il design compatto, con un'altezza di soli 133mm, garantisce una piena compatibilità con la maggior parte dei case da gioco disponibili sul mercato, rendendo il Mars Gaming MCPU33 una scelta sicura per chiunque stia costruendo o aggiornando la propria postazione da gioco.

La vasta compatibilità multisocket con le serie Intel e AMD più diffuse lo rende inoltre un acquisto strategico per gli utenti che prevedono futuri upgrade del proprio sistema senza voler cambiare il sistema di raffreddamento. Con un prezzo di soli 15,19€, è consigliato a chi cerca una soluzione performante e versatile a un costo accessibile.

