Hello Games ha dato il via alle celebrazioni per il decimo anniversario di No Man's Sky con un aggiornamento che introduce una delle meccaniche più richieste dalla community sin dal lancio del 2016: una vera e propria pistola gravitazionale. L'update Remnant, disponibile da oggi, trasforma radicalmente il gameplay aggiungendo un intero sistema di recupero materiali e riciclo che sfrutta la fisica degli oggetti, aprendo scenari di cooperazione inediti per il titolo space-exploration di Sean Murray e del suo team.

Il cuore dell'aggiornamento è il Gravitino Coil, un modulo anti-gravità che si monta sul multi-tool e permette di afferrare, sollevare e lanciare oggetti di grandi dimensioni sparsi per i pianeti. La meccanica non è puramente funzionale al crafting: gli sviluppatori hanno calibrato la fisica per rendere la manipolazione degli oggetti tattile e imprevedibile, con oggetti instabili che richiedono estrema cautela nel trasporto. In combattimento, il dispositivo può essere utilizzato per afferrare i Sentinelle nemici o trasformare detriti pesanti in proiettili improvvisati.

L'economia di gioco si arricchisce con un sistema di raccolta e riciclo dei materiali di scarto che popolano ogni pianeta. I giocatori possono ora costruire furgoni, pianali inclinabili e camion personalizzabili per trasportare il bottino verso nuovi impianti industriali di trattamento rifiuti, ottenendo in cambio ricompense rare e risorse preziose. La personalizzazione dei veicoli raggiunge livelli inediti: è possibile assemblare dalla colorazione alle configurazioni funzionali, creando inceneritori industriali, esploratori con arti meccanici simili a ragni o mezzi militarizzati con cingoli e armamenti pesanti.

Il loop di gameplay ruota attorno alla ricerca di relitti, al caricamento strategico dei veicoli e al trasporto attraverso panorami alieni verso i cortili di riciclo

La dimensione multiplayer dell'update è centrale: Remnant introduce una spedizione a tempo limitato che riunisce i giocatori in convogli cooperativi con l'obiettivo di ripulire un intero pianeta sommerso dai detriti. Il design della missione prevede ruoli differenziati: alcuni player si occupano del trasporto su lunga distanza, altri operano a terra con le pistole gravitazionali per caricare i mezzi, altri ancora gestiscono la logistica degli impianti. Le ricompense includono decine di nuove parti per veicoli e un set armatura completo in stile steampunk con dettagli tessili imbottiti.

L'aggiornamento arriva dopo un 2025 particolarmente intenso per Hello Games, che aveva rilasciato gli update trasformativi Worlds Part II e Voyagers nello stesso anno, intervallati da patch minori ma significative come Relics, Beacon e Breach. Il team di sviluppo, rimasto contenuto nelle dimensioni nonostante il successo commerciale del titolo, ha dichiarato di essere emozionato nel dare il via alle celebrazioni del decennale con questa prima release del 2026.