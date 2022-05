Corsair, uno dei principali produttori di periferiche per PC, ha recentemente rinnovato la sua line up di cuffie dedicate ai videogiocatori con le nuove HS80 RGB USB, HS55 Stereo, HS55 Surround e HS65 Surround, puntando a soddisfare le esigenze di diversi tipi di gamer. Abbiamo avuto modo di testare per voi il modello HS65 Surround, headset gaming dotato dell’innovativa tecnologia Sonarworks SoundID per garantire una riproduzione sonora personalizzata e in grado di adattarsi alla perfezione alle orecchie dell’utente che le sta indossando.

Proposte al prezzo di listino di 89,99€, le cuffie gaming HS65 Surround sono compatibili con qualsiasi dispositivo che presenta la classica uscita jack da 3,5mm, quindi vale a dire smartphone (spesso con adattatore), tablet, console (Nintendo Switch, Sony PS4/PS5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S) e, ovviamente, PC. Tuttavia, in quest’ultimo caso vi consigliamo di utilizzare l’adattatore USB Type-A presente in confezione, così da interfacciarsi con il software proprietario Corsair iCue e sbloccare le potenzialità complete del dispositivo.

Caratteristiche tecniche

Le cuffie Corsair HS65 Surround sono equipaggiate con driver con magneti in neodimio da 50mm, che garantiscono un’ottima esperienza di ascolto e una risposta in frequenza tra i 20 e i 20.000 Hz. Molto coinvolgente il soundstage generale e i bassi sono ben presenti, anche se non esagerati, delineando una riproduzione piuttosto equilibrata e adatta a qualsiasi tipo di contenuto.

Le cuffie Corsair HS65 Surround dispongono di un microfono unidirezionale integrato (non rimovibile) che può essere semplicemente disattivato alzandolo (flip-to-mute). Durante i test, sia in game che in chat vocale tramite diversi software, come Skype o Meet, il microfono ha dimostrato di catturare la voce con estrema precisione, assicurando una comunicazione chiara e cristallina, aspetto particolarmente importante durante le partite competitive online (segnaliamo, inoltre, che l’headset è Discord Certified). La staffa del microfono è flessibile e gommata, dando modo di modificare posizione e curvatura in base alle proprie preferenze.

Le coperture dei padiglioni sono in similpelle nella sezione esterna e in tessuto in quella interna, un buon compromesso per garantire un isolamento passivo adeguato e al contempo una discreta traspirabilità, indubbiamente utile adesso che ci stiamo avvicinando alla stagione più calda dell’anno. L’imbottitura, in memory foam, fornisce un comfort ottimale anche dopo sessioni di gioco prolungate; merito anche del peso, abbastanza contenuto.

Le cuffie Corsair HS65 Surround vengono commercializzate in una robusta confezione di cartone, al cui interno troviamo, oltre all’headset stesso, una serie di manuali e il dongle che va collegato al PC tramite porta USB Type-A (e alle cuffie via jack audio da 3,5mm) per sbloccare tutte le funzionalità tramite il software Corsair iCue.

Design e qualità costruttiva

Le cuffie Corsair HS65 Surround sono dotate di un look non troppo appariscente e, per certi punti di vista, abbastanza elegante. Il modello da noi testato, in colorazione “carbonio” (ma son disponibili anche bianche) non è dotato di illuminazione RGB, ma punta alla sobrietà e alla qualità costruttiva. L’archetto in metallo, ovviamente regolabile (sebbene manchino le tacche di segnalazione), garantisce una struttura rigida (ma non troppo), mentre i padiglioni, sui quali è presente una trama con il logo Corsair metallizzato, sono ruotabili di 90° per consentire di riporre le cuffie, ad esempio, sul tavolo perfettamente orizzontali.

Sul padiglione di sinistra troviamo una pratica rotellina che consente di regolare in maniera rapida e con precisione il livello del volume, oltre al cavo che termina con il classico jack audio da 3,5mm, mentre su quello di destra è presente il microfono.

Esperienza d’uso

Le cuffie Corsair HS65 Surround sono pensate principalmente per l’ambito gaming ed è proprio qui dove brillano maggiormente. Dato l’impiego di un comune jack audio da 3,5mm, l’headset può essere collegato a qualsiasi terminale dotato di tale connettore, offrendo una compatibilità praticamente assoluta con console e dispositivi portatili (a volte tramite adattatore, soprattutto su smartphone), ma è su PC che il prodotto offre il massimo, grazie al dongle e al supporto a Corsair iCue.

In particolare, spicca la funzionalità Sonarworks SoundID che, dopo una prima fase di calibrazione che consiste nel farvi ascoltare una traccia musicale e scegliere di volta in volta diverse varianti che, secondo il vostro parere, “suonano meglio” alle vostre orecchie, genererà al termine un profilo personalizzato per fornire la massima qualità possibile. Il risultato finale, tuttavia, ci è sembrato un po’ altalenante. In alcune situazioni, abbiamo notato effettivamente un miglioramento dell’esperienza complessiva, mentre in altri casi il suono è risultato forse meno incisivo che in passato. In ogni caso, è sempre possibile effettuare una nuova calibrazione per limare eventuali difetti. Comunque, oltre a SoundID, Corsair iCue consente di lavorare su un’equalizzazione più “classica” e sono già presenti di serie alcuni preset (Pure Direct, Movie Theater, FPS Competition, Clear Chat e Bass Boost).

Abbiamo testato le cuffie Corsair HS65 Surround con vari videogiochi appartenenti e generi diversi, passando dagli sparatutto come Doom Eternal, Halo Infinite o Call Of Duty Black Ops: Cold War alle corse spericolate di Forza Horizon 5, senza dimenticare gli horror che puntano proprio sull’atmosfera e l’audio posizionale come Resident Evil Village. In tutti i casi, il suono restituito è stato eccellente, con un’ottima spazialità in modalità Surround 7.1 (viene supportata la tecnologia Dolby Atmos for headphones) che ha permesso di localizzare con precisione i nemici. L’esperienza d’ascolto, in pratica, è davvero di alto livello. Il volume massimo è adeguato, sebbene inferiore rispetto ad altri modelli, e di certo non correrete il rischio di assordarvi. Più che buona anche la riproduzione di brani musicali e l’ascolto di film o serie TV.

Il microfono è stato capace di registrare la nostra voce con un buon grado di dettaglio e ha permesso di escludere in maniera ottima gli altri rumori ambientali. Inoltre, tramite Corsair iCue è possibile regolare il guadagno e attivare o meno il ritorno in cuffia.

Conclusioni

Le Corsair HS65 Surround sono cuffie cablate che offrono una qualità di ascolto davvero eccellente e in grado di regalare un audio posizionale accurato e coinvolgente, aiutando i giocatori a distinguere chiaramente i vari suoni ambientali ed offrendo un vantaggio nei titoli più competitivi. Il supporto alla tecnologia Sonarworks SoundID distingue il prodotto dalla maggior parte degli altri in commercio e può dare una marcia in più in certi casi (sebbene tale modalità sia attivabile solo su PC), mentre il comfort anche nel lungo periodo è assicurato dalla sua leggerezza e dai morbidi padiglioni in memory foam.