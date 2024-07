Queste cuffie vi permettono di scambiare la vostra dignità con dei bassi incredibili

Un nuovo paio di cuffie chiamate Ol' Thumpy sta attirando l'attenzione degli appassionati di audio. Si tratta dell'ultima creazione di Philip Kaplan, noto come Pud, un batterista e inventore californiano fondatore di Distrokid.

Le Ol' Thumpy hanno un design decisamente insolito, con due grandi sfere ai lati che le fanno assomigliare a un personaggio dei cartoni animati. Ma dietro questo aspetto bizzarro si nasconde una tecnologia innovativa.

Le Ol' Thumpy dovrebbero offrire i bassi più potenti mai sentiti con delle cuffie.

Le sfere contengono infatti dei risonatori di Helmholtz, dispositivi in grado di vibrare a una frequenza specifica per produrre un suono preciso. In questo caso, generano una nota di basso a 60 Hz, promettendo un'esperienza sonora unica nel suo genere.

Ma Ol' Thumpy non è l'unico prodotto eccentrico di Pud. Sul suo sito pud.com si possono trovare cuffie a forma di tentacoli di polpo, corna diaboliche e altri design originali.

Nonostante l'aspetto stravagante, i prodotti di Pud's Small Batch Headphones nascondono soluzioni tecniche sofisticate. Ad esempio, le cuffie Cephalopods si ispirano ai celebri altoparlanti Nautilus di Bowers & Wilkins, mentre le "corna" sono imbottite di lana per ridurre le onde sonore indesiderate.

Ogni modello è realizzato a mano in piccole serie da Pud stesso. Gli interessati possono iscriversi a una lista per essere avvisati quando nuovi lotti sono disponibili.

Sebbene il loro aspetto possa scoraggiare molti dall'indossarle in pubblico, le creazioni di Pud rappresentano un interessante esempio di come creatività e tecnologia possano fondersi nel campo dell'audio, dando vita a prodotti unici nel loro genere.

Le Ol' Thumpy, e gli altri modelli realizzati a mano da Pud, dimostrano che c'è ancora spazio per sperimentare e innovare nel settore delle cuffie, andando oltre i design convenzionali per offrire esperienze sonore sempre più accurate agli audiofili, anche a costo di non poter uscire di casa.