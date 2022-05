Tramite un comunicato stampa, Corsair ha annunciato le nuovissime cuffie gaming HS65 Surround, le quali sfruttano la tecnologia Sonarworks SoundID per personalizzare l’esperienza sonora con profili audio calibrati individualmente. La qualità è assicurata dall’impiego di driver audio personalizzati in neodimio da 50mm, in grado di riprodurre qualsiasi sfumatura dello spettro audio, mentre il microfono omnidirezionale, con la comoda funzionalità “flip to mute“, consente di catturare la vostra voce con nitidezza.

Photo Credit: Corsair

Disponibile in colorazione nera o bianca, l’headset HS65 Surround vanta anche una struttura leggera rinforzata in alluminio e padiglioni in morbido memory foam che permettono di indossarlo senza sforzo anche durante le sessioni più lunghe e impegnative. Grazie all’adattatore USB incluso per collegare il connettore da 3,5 mm, le cuffie gaming HS65 Surround offrono una personalizzazione audio completa, sia su PC che su Mac, tramite il supporto dei protocolli Dolby Audio.

In combinazione con la tecnologia Sonarworks SoundID, il prodotto consente di ottenere un’esperienza estremamente personalizzata, assimilabile alla qualità delle cuffie professionali, ma ad un prezzo nettamente inferiore. Infine, non poteva di certo mancare il supporto al Dolby Surround 7.1 per immergervi completamente nel gioco e captare qualsiasi suono. Le cuffie gaming HS65 Surround possono essere utilizzate con tutti i dispositivi in circolazione grazie al jack audio da 3,5mm, che assicura la massima compatibilità con PS4/PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dispositivi mobile e altro ancora.

Photo Credit: Corsair

Aaron Smith, Senior Director del dipartimento Audio Product Management & Development di Corsair, ha affermato:

Siamo particolarmente entusiasti del lancio della cuffia HS65 Surround. Grazie alla magia di SoundID, abbiamo creato una cuffia che combina il famoso design della linea HS Series e una qualità sonora con l’intelligenza per apprendere le preferenze audio degli utenti e adattare conformemente in modo automatico la loro esperienza di ascolto.

Oltre al modello HS65 Surround, l’azienda ha annunciato anche il lancio di tre altre cuffie gaming con microfono: HS80 RGB USB, HS55 Stereo e HS55 Surround. Gli headset sono disponibili in bianco e in nero, offrendo ai videogiocatori dei prodotti con un design elegante, buone prestazioni e un comfort ottimale.

Le cuffie gaming Corsair HS65 Surround, HS80 RGB USB, HS55 Surround e HS55 Stereo sono disponibili immediatamente nel negozio online ufficiale e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati Corsair presente in tutto il mondo.