Il Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT è un dissipatore a liquido di fascia alta che porta il raffreddamento della vostra CPU a un livello superiore. Dotato di un elegante schermo LCD IPS personalizzabile, vi permette di visualizzare GIF, immagini e informazioni di sistema in tempo reale. Disponibile su Amazon a 164,90€, include tre ventole AF140 RGB ELITE e un radiatore da 420 mm per prestazioni di raffreddamento eccezionali, con compatibilità per Intel LGA 1700 e AMD AM5.
Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT, chi dovrebbe acquistarlo?
Il Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di gaming e overclock che desiderano prestazioni di raffreddamento eccezionali unite a un'estetica personalizzabile. Se avete una CPU di ultima generazione come Intel LGA 1700 o AMD AM5 e volete spingerla al massimo delle sue capacità, questo dissipatore a liquido con radiatore da 420 mm e tre ventole AF140 RGB ELITE vi garantirà temperature ottimali anche sotto carichi intensivi. Il display LCD IPS integrato non è solo un elemento decorativo: vi permetterà di monitorare in tempo reale temperature, frequenze e utilizzo della CPU, o di personalizzare il case con GIF e immagini che riflettono il vostro stile.
Questo sistema AIO si rivolge particolarmente a chi costruisce PC da gaming di fascia alta o workstation professionali dove le prestazioni termiche sono cruciali. Se lavorate con rendering 3D, editing video 4K o streaming ad alta qualità, apprezzerete la capacità di questo dissipatore di mantenere temperature stabili durante sessioni prolungate. La compatibilità estesa con le piattaforme più recenti e l'integrazione con CORSAIR iCUE lo rendono perfetto per chi cerca una soluzione completa e sincronizzata con il resto dell'illuminazione RGB del sistema, creando un ambiente di lavoro o gaming dall'aspetto professionale e coordinato.
A 164,90€, questo sistema rappresenta la soluzione ideale per chi cerca raffreddamento estremo e personalizzazione estetica. Ve lo consigliamo per le sue prestazioni superiori e il display LCD che trasforma il vostro PC in un'opera d'arte tecnologica unica.