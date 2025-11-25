Il Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT è un dissipatore a liquido di fascia alta che porta il raffreddamento della vostra CPU a un livello superiore. Dotato di un elegante schermo LCD IPS personalizzabile, vi permette di visualizzare GIF, immagini e informazioni di sistema in tempo reale. Disponibile su Amazon a 164,90€, include tre ventole AF140 RGB ELITE e un radiatore da 420 mm per prestazioni di raffreddamento eccezionali, con compatibilità per Intel LGA 1700 e AMD AM5.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di gaming e overclock che desiderano prestazioni di raffreddamento eccezionali unite a un'estetica personalizzabile. Se avete una CPU di ultima generazione come Intel LGA 1700 o AMD AM5 e volete spingerla al massimo delle sue capacità, questo dissipatore a liquido con radiatore da 420 mm e tre ventole AF140 RGB ELITE vi garantirà temperature ottimali anche sotto carichi intensivi. Il display LCD IPS integrato non è solo un elemento decorativo: vi permetterà di monitorare in tempo reale temperature, frequenze e utilizzo della CPU, o di personalizzare il case con GIF e immagini che riflettono il vostro stile.

Questo sistema AIO si rivolge particolarmente a chi costruisce PC da gaming di fascia alta o workstation professionali dove le prestazioni termiche sono cruciali. Se lavorate con rendering 3D, editing video 4K o streaming ad alta qualità, apprezzerete la capacità di questo dissipatore di mantenere temperature stabili durante sessioni prolungate. La compatibilità estesa con le piattaforme più recenti e l'integrazione con CORSAIR iCUE lo rendono perfetto per chi cerca una soluzione completa e sincronizzata con il resto dell'illuminazione RGB del sistema, creando un ambiente di lavoro o gaming dall'aspetto professionale e coordinato.

A 164,90€, questo sistema rappresenta la soluzione ideale per chi cerca raffreddamento estremo e personalizzazione estetica. Ve lo consigliamo per le sue prestazioni superiori e il display LCD che trasforma il vostro PC in un'opera d'arte tecnologica unica.

Vedi offerta su Amazon