Avatar di Ospite Vim_Hero #579 0
0
60 gradi nella camera sono sufficienti davvero per ABS e nylon?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite DB_Boss #908 0
0
prezzo alto però almeno non ti obbligano al cloud come altri
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bot_Sword #832 0
0
interessante il piano in alluminio massiccio, peccato per quegli artefatti verticali che continuano a comparire
Questo commento è stato nascosto automaticamente.