Corso Udemy “Programmazione – Il MEGA Corso Completo con Certificato”, in offerta a 10,99€ per Natale

Udemy, piattaforma leader mondiale nell’e-learning, in occasione del Natale offre per un periodo di tempo limitato il corso online bestseller on demand, completo e in italiano “Programmazione – Il MEGA Corso Completo con Certificato”, in offerta a 10,99 euro anziché 169,99 euro, con uno sconto del 94%. Per pochi giorni, con un forte sconto, abbiamo dunque l’occasione di fare un regalo utile ai nostri cari o anche a noi stessi. Imparare a programmare infatti è sempre più indispensabile nel mondo del lavoro.

Sia che si voglia realizzare un proprio progetto, sia che si lavori a stretto contatto con sviluppatori di cui però non capiamo linguaggio o esigenze specifiche, sia infine che si voglia proprio puntare a diventare programmatori, quello di Udemy è il corso perfetto.

I corsi Udemy inoltre offrono diversi vantaggi: oltre all’elevata qualità, certificata dalla presenza di insegnanti qualificati di livello internazionale, garantiscono comodità ed esperienza. Tutti i corsi Udemy infatti sono disponibili online sotto forma di materiale audiovisivo. Gli studenti quindi non dovranno frequentare lezioni dal vivo, adeguando i propri impegni a orari prestabiliti da altri, ma potranno invece seguire le lezioni in maniera libera e flessibile, a seconda dei propri impegni lavorativi o di studio.

La garanzia sulla qualità dei corsi offerti e le competenze nell’e-learning di Udemy sono poi attestate dagli oltre 40 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi che l’hanno scelta come piattaforma e dagli oltre 50.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue.

Per seguire “Programmazione – Il MEGA Corso Completo con Certificato” non servono requisiti particolari, se non quello di possedere un computer. L’acquisto del pacchetto del corso garantisce inoltre l’accesso a vita a tutti i contenuti, anche tramite dispositivi mobili, aggiornamenti costanti e ampliamenti inclusi nel prezzo e contatto diretto col docente attraverso la sezione D&R. Una volta effettuato l’acquisto, inoltre, si avrà un mese di tempo per chiedere il rimborso.

“Programmazione – Il MEGA Corso Completo con Certificato” è fortemente improntato alla pratica, come del resto tutti i corsi Udemy, ed ha come obiettivo quello di apprendere tutti i concetti base e le competenze per poter iniziare a programmare, oltre ad offrire un approfondimento sugli argomenti più tecnici.

Tramite il videocorso, della durata complessiva di più di 49 ore, organizzato in 10 capitoli principali, più altri 34 a complemento, per un totale di 466 lezioni, a cui si vanno ad aggiungere 18 articoli supplementari, si imparerà dunque a comprendere il linguaggio tecnico dei programmatori e si acquisiranno le conoscenze inerenti allo sviluppo e alla programmazione.

Tra gli argomenti trattati troveremo ad esempio:

Dominio, Hosting e Programmazione

Tipi di Server

Internet

Indirizzo IP e DNS

Protocollo HTTP

HTML

CSS

Javascript Moderno

Tipologie di Back-end

Linguaggio C

PHP

Java

Python

Ruby

Node.js (Javascript lato server)

Back-end Framework

Front-end Framework

REST API

E molto altro ancora.

Docenti del corso sono Alberto Olla, Alessandro Carcangiu, Lorenzo Neri e Valerio Molinari. Olla, premium Udemy instructor, si occupa di programmazione da più di 10 anni. Carcangiu, invece, sviluppatore back-end e appassionato di programmazione, ha conseguito laurea triennale e magistrale, più un dottorato in informatica, e lavora in una startup come sviluppatore python. Lorenzo Neri, laureato in ingegneria informatica e laureando magistrale in informatica, ha un’esperienza pluriennale nel mondo dell’insegnamento ed è appassionato del mondo dei bit e maker. Valerio Molinari infine è un laureando in informatica con la passione per la programmazione.

Insomma se siete anche voi appassionati di programmazione, volete interagire meglio con i programmatori sul vostro posto di lavoro o pensate di diventare voi stessi dei programmatori, “Programmazione – Il MEGA Corso Completo con Certificato” è proprio il corso che fa per voi. Ma non perdete tempo, iscrivetevi subito, perché il corso sarà in offerta ancora per pochi giorni, in occasione delle festività natalizie, al costo di 10,99 euro anziché 169,99 euro con uno sconto del 94%.