Questo robot programmabile per bambini è STUPENDO! -20%

Se siete alla ricerca di un bel regalo creativo da fare ai vostri figli, allora non potete davvero lasciarvi scappare questa ottima proposta Amazon che, in occasione di queste ultime ore di Offerte di Primavera, sta scontando del 20% uno splendido kit di assemblaggio con cui i vostri figli potranno non solo costruire, ma anche programmare un simpatico robot giocattolo! Stiamo parlando del kit 3-in-1 Makeblock mbot Ranger, un acquisto divertente e molto utile per muovere i primi passi nella programmazione, che Amazon sta scontando dagli originali 189,99€, al prezzo più abbordabile di 151,99€!

Robot programmabile Makeblock mbot Ranger, chi dovrebbe acquistarlo?

Il robot programmabile Makeblock mbot Ranger è la scelta ideale per bambini dai 10 anni in su, che mostrano un interesse verso il mondo della robotica e della programmazione. Questo giocattolo educativo 3 in 1, che può trasformarsi in 3 versioni diverse di sé stesso, ognuna pensata per effettuare azioni specifiche, ma tutte semoventi, sia su cingoli che su ruote! Si tratta di un giocattolo tanto bello quanto stimolante, pensato per sviluppare la creatività ed aiutare i bambini a incrementare competenze quali la coordinazione occhio-mano, la concentrazione e il pensiero logico attraverso il gioco e l'apprendimento. Grazie alla compatibilità con la programmazione Scratch e Arduino C, il kit offre un'opportunità eccellente per i giovani apprendisti di fare il salto da principianti a esperti in programmazione robotica, rendendolo non solo un passatempo divertente ma anche un metodo educativo di grande valore.

Con componenti in lega di alluminio di alta qualità e una CPU chip Arduino Mega 2560, questo bellissimo robot è quindi uno strumento durevole e sicuro per esplorazioni meccaniche, elettroniche e di codifica. Gli appassionati di robotica, ma anche i genitori alla ricerca di un regalo educativo che possa offrire ore di intrattenimento intelligente e costruttivo, troveranno in questo kit una risorsa preziosa.

Insomma, parliamo di un robot davvero spettacolare, ricchissimo di funzioni, ed in grado di fungere da supporto didattico per bambini e ragazzi di diverse età. Un articolo imperdibile che, vista l'imminente scadenza delle Offerte di Primavera, vi suggeriremmo di acquistare subito, consultando ora la pagina del prodotto su Amazon, pena il rischio di un esaurimento del prodotto o, peggio, l'azzeramento dello sconto, ed un ritorno al prezzo originale.

Vedi offerta su Amazon