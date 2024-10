Crittografia militare violata dai computer quantistici cinesi

Un gruppo di ricercatori cinesi ha lanciato il primo attacco quantistico contro gli algoritmi crittografici ampiamente utilizzati nel settore bancario e militare, riuscendo a ottenere un risultato positivo.

Utilizzando un computer quantistico D-Wave, il team guidato da Wang Chao dell'Università di Shanghai è riuscito a violare la struttura SPN (Substitution-Permutation Network) alla base di standard come RSA e AES.

Questa scoperta rappresenta una minaccia concreta per la crittografia classica, avvicinando il giorno in cui le attuali tecnologie di cifratura militari e aziendali potrebbero non essere più sufficienti. Gli algoritmi SPN sono fondamentali per la sicurezza di molti sistemi informatici critici.

Lo studio, intitolato "Quantum Annealing Public Key Cryptographic Attack Algorithm Based on D-Wave Advantage", descrive due approcci tecnici basati sull'algoritmo di quantum annealing per attaccare la sicurezza crittografica RSA classica:

Il primo metodo sfrutta esclusivamente il computer quantistico D-Wave, presentandogli un problema di ottimizzazione combinato a una ricerca in uno spazio esponenziale.

Il secondo approccio integra tecnologie crittografiche classiche con l'algoritmo di quantum annealing.

Wang ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli al South China Morning Post a causa della sensibilità dell'argomento. Tuttavia, questi risultati suggeriscono che algoritmi come AES-256 potrebbero essere più vicini che mai ad essere violati.

La notizia evidenzia l'urgenza dello sviluppo di algoritmi crittografici post-quantistici. Il National Institute of Standards and Technology (NIST) sta attualmente valutando e stabilendo nuovi standard progettati per resistere agli attacchi dei futuri computer quantistici.

Questa ricerca sottolinea l'importanza di prepararsi adeguatamente all'era del calcolo quantistico, che potrebbe rivoluzionare il panorama della sicurezza informatica nei prossimi anni.