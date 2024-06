Cuffie gaming SteelSeries Arctis Pro + GameDAC in SUPER sconto! (-31%)

SteelSeries produce alcune delle migliori cuffie gaming e le SteelSeries Arctis Pro non fanno certo eccezione, in particolare la variante cablata con GameDAC disponibile su Amazon a un prezzo di 196,21€ grazie a uno sconto del 31% sul prezzo originale di 285€. Queste cuffie offrono un'esperienza audio superiore alla versione wireless e amplificata ulteriormente dal DAC dedicato e all'amplificatore per cuffie che migliorano notevolmente la qualità del suono. Caratterizzate da una gamma dinamica estesa e dalla riproduzione precisa di un'ampia gamma di frequenze, vengono realizzate con una struttura in acciaio lucido e lega di alluminio per garantire durata e resistenza alle deformazioni.

SteelSeries Arctis Pro + GameDAC, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie gaming SteelSeries Arctis Pro + GameDAC sono delle cuffie gaming premium ideali per gli appassionati di gaming che vogliono una qualità audio eccellente e non sono disposti a scendere a compromessi. Grazie al DAC dedicato e all'amplificatore per cuffie GameDAC, queste cuffie trasformano qualsiasi sorgente audio offrendo una resa sonora incredibile. Con il loro audio ad alta risoluzione certificato e il DAC di elevata qualità, garantiscono una fedeltà sonora a 96 kHz / 24 bit, mettendo fine al sottocampionamento e immergendo completamente i giocatori nell'azione.

Le cuffie Arctis Pro + GameDAC si distinguono anche per l'inclusione del prestigioso DAC ESS Sabre e di un amplificatore dedicato, offrendo una gamma dinamica di 121 dB e un THD+N di -115 dB, per un'esperienza audio pulita e dettagliata. Gli speaker con magneti al neodimio ad alta densità estendono la gamma di frequenze da 10 a 40.000 Hz, permettendo agli utenti di percepire suoni che altri dispositivi non riescono a riprodurre. La sua costruzione in acciaio lucido e lega di alluminio garantisce durabilità e resistenza a deformazioni, facendo delle cuffie gaming SteelSeries Arctis Pro + GameDAC l'opzione perfetta per i giocatori che non vogliono compromessi in termini di qualità sonora e costruttiva.

Le cuffie gaming SteelSeries Arctis Pro + GameDAC si trovano in offerta a 196,21€, una cifra elevata ma notevolmente ridotta rispetto al prezzo di listino di 285€. Considerando la qualità che offrono e la loro capacità di trasformare l'esperienza grazie a un audio superlativo, queste cuffie rappresentano un investimento ideale per chi vuole elevare la sua esperienza audio durante il gaming, ma anche per per ascoltare musica o guardare film. La loro durabilità e qualità sonora ad alta risoluzione vi assicureranno ore di intrattenimento con un'esperienza audio senza pari.

