Dei ladri hanno rubato un camion pieno di RTX 3000

In un mondo in cui le schede grafiche vengono utilizzate per giocare, ottenere criptovalute e fare calcoli scientifici, il loro valore diventa molto alto. Di conseguenza, quando scarseggiano, i loro prezzi di vendita effettivi salgono alle stelle, il che li rende naturalmente un bersaglio per i ladri. Forse questo è quello che è successo a EVGA quando qualcuno ha rubato un carico di GeForce RTX serie 30.

Photo Credit: EVGA

In una nota, la società ha affermato che una spedizione di schede grafiche EVGA GeForce RTX serie 30 con un prezzo compreso tra 329,99 e 1959,99 dollari (ovvero praticamente l’intera gamma a partire dalla GeForce RTX 3060 fino alla GeForce RTX 3090) è stato rubata da un camion nel sud della California il 29 ottobre 2021. Non è chiaro se sia avvenuta una rapina a mano armata, ma oggigiorno un carico del genere vale sicuramente decine di migliaia di dollari.

I prodotti rubati potrebbero finire in un data center per il mining di criptovalute o essere vendute tramite aste online. A tal fine, EVGA ricorda che è illegale acquistare, ricevere, vendere, nascondere, trattenere o aiutare a nascondere la vendita o la detenzione di oggetti rubati. Inoltre, poiché EVGA conosce i part number delle schede grafiche rubate, non le registrerà né onorerà la garanzia o richieste su questi prodotti, il che è importante per i giocatori, ma potrebbe non esserlo per i miner. Nel frattempo, gli utenti possono verificare se una scheda che stanno acquistando è interessata dal problema direttamente sul sito Web di EVGA. Coloro che hanno informazioni sulla merce rubata sono pregati di condividere le informazioni con l’azienda tramite un’apposita e-mail.

Photo Credit: EVGA

EVGA, in tempo recenti, ha dovuto fronteggiare un altro problema relativo alle sue schede grafiche. Infatti, lo scorso luglio, in seguito al lancio della Closed Beta di New World, videogioco sviluppato da Amazon, diverse RTX 3090 erano rimaste danneggiate a causa dell’eccessivo riscaldamento che aveva colpito le componenti. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.