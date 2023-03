Secondo il Commercial Times di Taiwan, Dell sta elaborando un piano per ridurre la dipendenza dalla produzione cinese, almeno per quanto riguarda i prodotti venduti negli Stati Uniti. La fonte sostiene che le notizie provengono da documenti interni di Dell e che alla base di questa scelta ci sarebbero le tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina.

A partire dal 2025, Dell inizierà a ridurre la dipendenza dai componenti cinesi nei suoi desktop, laptop e periferiche, mentre dal 2026 tutti i chip utilizzati nei suoi prodotti dovrebbero essere realizzati da aziende non cinesi al di fuori del territorio cinese. Circa il 60% dei dispositivi Dell venduti negli Stati Uniti sarà costruito fuori dalla Cina entro questo periodo.

Bisogna ricordare che il rapporto del Commercial Times indica che la tempistica riguarda principalmente i PC desktop e notebook destinati al mercato statunitense. Si prevede che anche dopo il 2027, più della metà dei prodotti Dell venduti in tutto il mondo saranno ancora almeno in parte prodotti in Cina. Dell spedisce circa 50 milioni di PC all’anno, quindi cambiare le sedi di produzione non è un’operazione semplice o veloce.

Photo Credit: Dell

Sebbene la strategia influenzata dalle tensioni geopolitiche possa trovare favore negli Stati Uniti, è comprensibile che Dell non voglia fornire spiegazioni dettagliate come quelle riportate dal Commercial Times. Dell vende ancora milioni di PC ai consumatori cinesi, con recenti rapporti che suggeriscono 1,5 milioni di PC Dell e Alienware venduti nel Q3 2022 e 1,1 milioni nel Q4 2022. Tuttavia, per l’azienda il mercato interno statunitense rimane il più grande, con 4,7 milioni di PC piazzati nel Q3 2022.

La mossa di Dell potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Tuttavia, è probabile che l’azienda cerchi di gestire la situazione con cautela per evitare ulteriori tensioni. Nonostante i piani di riduzione dei legami con la produzione cinese, Dell continuerà a mantenere una presenza significativa nel mercato globale e a vendere prodotti agli utenti cinesi.