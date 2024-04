Questo desktop a tema Fallout è troppo bello per essere vero

Il mondo di Fallout ha sempre ispirato una vasta gamma di merchandise e, ora che è tornato enormemente in voga grazie alla nuova serie tv, la produzione è aumentata a dismisura, tanto che NZXT ha lanciato un concorso per vincere un PC gaming esclusivo a tema. Inutile dire, ovviamente, che è spettacolare.

Il telaio del PC NZXT H6 Flow si ispira all'iconica estetica della Vault-Tec, con una vernice blu arrugginita che evoca il carattere post-apocalittico del mondo di Fallout. I vivaci dettagli gialli completano il look, mentre all'interno si trovano gli stessi design distintivi e la mascotte della serie, il Pip-Boy, visibile attraverso il pannello laterale in vetro. Persino uno dei ventilatori principali presenta l'emblema di Nuka Cola al centro, aggiungendo un tocco di autenticità.

Ma non è solo l'estetica a essere impressionante: questo desktop è stato creato da NZXT in collaborazione con l'artista hardware POPeART_. Tra le sue specifiche figurano un processore AMD Ryzen 7 7800X3D, una scheda grafica AMD Sapphire Radeon RX 7900 GRE, 32 GB di RAM e 2 TB di archiviazione.

Purtroppo questo PC non è disponibile per l'acquisto, bensì può essere ottenuto solo partecipando a un giveaway organizzato da Bethesda nel Regno Unito che terminerà il 26 aprile 2024. Se per caso siete residenti in UK e desiderate partecipare, dunque, assicuratevi di seguire l'account ufficiale X di Bethesda UK e citare il retweet delle informazioni sul concorso!