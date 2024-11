Dite addio a Mail e Calendario, spariranno da Windows

Brutte notizie per chi usava ancora le app Mail e Calendario di Windows: verranno dismesse il prossimo 31 dicembre, per essere sostituite da Outlook per Windows, disponibile da qualche tempo ma che non sembra aver convinto particolarmente gli utenti. Dopo il 31 dicembre le app smetteranno di funzionare e non sarà più possibile inviare e ricevere mail, quindi è fondamentale cercare un'alternativa.

La decisione di Microsoft fa parte della strategia che prevede l'unificazione delle app di produttività sotto il marchio Outlook: la nuova applicazione per Windows, rilasciata lo scorso agosto, è basata sul web e integra entrambi i servizi; l'obiettivo di Microsoft, nel prossimo futuro, è di sostituire anche la versione desktop di Outlook con la nuova app.

Per evitare problemi, dovrete passare alla nuova app Outlook prima di fine anno; in alternativa potete anche usare altre applicazioni, ma assicuratevi che offrano la possibilità di trasferire mail, appuntamenti e altri elementi delle app Mail e Calendario che non volete perdere. Idealmente, qualsiasi app di terze parti che permette di sincronizzare le mail e il calendario di un account Microsoft andrà bene.

Gli utenti aziendali hanno un po' più di tempo rispetto a quelli consumer, dato che Microsoft prevede un anno di preavviso prima di iniziare la migrazione, ma subiranno lo stesso destino. Outlook desktop sarà invece supportato almeno fino al 2029, che si tratti della versione con licenza o di quella in abbonato; chi lo usa può quindi dormire sonni tranquilli ancora per qualche anno, dopodiché si troverà costretto a passare alla nuova app Outlook - che tra 5 anni non sarà poi così tanto nuova.