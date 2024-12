DJI sarebbe al lavoro su un drone compatto e pieghevole

Un nuovo drone compatto e pieghevole di DJI, denominato Flip, è stato rivelato attraverso immagini, video e documenti FCC trapelati online. Il dispositivo, che presenta protezioni per le eliche simili al modello DJI Neo (che potete trovare su Amazon), adotta un design pieghevole che ricorda l'HoverAir X1.

Il DJI Flip si distingue dagli attuali droni pieghevoli dell'azienda per il suo meccanismo di ripiegamento. Mentre i modelli Mini 4 Pro e Mini 3 hanno eliche e bracci che si ripiegano verso i lati del corpo, il Flip presenta eliche protette che si piegano verso il basso, impilandosi ordinatamente per ridurre l'ingombro durante il trasporto.

Il Flip sarà dotato di una batteria da 3.110mAh, più capiente rispetto ai modelli precedenti.

Le protezioni delle eliche non solo renderanno il DJI Flip più sicuro per i principianti, ma le eliche più grandi e il design intubato potrebbero anche renderlo più silenzioso. Altre caratteristiche rivelate includono una fotocamera su gimbal a tre assi, supporti per l'atterraggio sotto le eliche anteriori e compatibilità con il sistema di trasmissione video O4 di DJI.

Sebbene non siano ancora noti i dettagli su prezzo e data di lancio, DroneXL ipotizza che il DJI Flip potrebbe essere annunciato già a gennaio 2025. Secondo il leaker Jasper Ellens, questo nuovo modello potrebbe sostituire il previsto Mini 5 o Mini 5 Pro, inizialmente atteso per fine 2024 o inizio 2025.

Il DJI Flip sembra introdurre significative innovazioni nel settore dei droni compatti. La batteria più performante e il design ottimizzato per il trasporto potrebbero tradursi in tempi di volo più lunghi e una eccellente portabilità, mentre le protezioni integrate potrebbero ampliare la base di utenti, rendendo il drone più accessibile ai neofiti.

L'adozione di un "avanzato array LiDAR che corrisponde alle capacità del sensore DJI Air 3S" suggerisce inoltre che il Flip potrebbe offrire funzionalità avanzate di rilevamento ostacoli e navigazione, posizionandolo come un concorrente di rilievo nel segmento dei droni consumer di fascia alta.