Sconfiggi il calore estremo e rinnova il tuo PC con questo dissipatore MSI, oggi al MINIMO STORICO!

Se state cercando una soluzione di raffreddamento a liquido di alta qualità per la vostra build PC, è il momento perfetto per approfittare di questa straordinaria offerta su Amazon. Il dissipatore a liquido MSI MAG Coreliquid E240 è infatti disponibile a soli 59,72€, con uno sconto eccezionale del 46% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€. Si tratta del minimo storico per questo prodotto, rendendolo una scelta imperdibile per chi desidera potenziare il raffreddamento della propria CPU.

MSI MAG Coreliquid E240, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG Coreliquid E240 si distingue per l'ottimo bilanciamento tra prestazioni di raffreddamento, estetica e compatibilità. Equipaggiato con una piastra di raffreddamento in rame allargata, è stato progettato per gestire efficacemente i punti caldi delle CPU più moderne, ottimizzando la dissipazione grazie ai numerosi microcanali interni. La sua pompa a 2 camere con design split-flow consente di separare i flussi di liquido caldo e freddo, migliorando significativamente la velocità di raffreddamento e la durata del sistema, grazie anche al motore trifase durevole.

A completare il sistema troviamo un radiatore compatto da 277x119x27 mm e due ventole ARGB da 120 mm con cuscinetti fluidodinamici, in grado di garantire un'eccellente pressione statica e flusso d'aria, mantenendo al contempo livelli di rumore contenuti tra 11,2 e 32,5 dBA. L'illuminazione è completamente personalizzabile tramite Mystic Light, compatibile con l'header ARGB a 3 pin da 5V delle principali schede madri, offrendo la massima libertà di configurazione estetica.

MSI MAG Coreliquid E240 è inoltre perfettamente compatibile con le piattaforme AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1700/1200/115x, venendo fornito anche con pasta termica inclusa, per un'installazione più semplice e completa. Non è solo un dissipatore performante, ma anche un elemento di design capace di valorizzare l'intera estetica del vostro setup grazie alla sua elegante colorazione bianca e al blockhead ruotabile di 270°.

Ora disponibile a 59,72€ su Amazon, MSI MAG Coreliquid E240 rappresenta un investimento intelligente per chi desidera unire performance elevate, affidabilità e uno stile unico. Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile per migliorare l'efficienza del vostro sistema a un prezzo imbattibile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido per CPU per ulteriori consigli.

