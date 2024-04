Dopo gli iPhone anche gli iPad dovranno adattarsi alle direttive europee

Dopo un'indagine che ha richiesto quasi otto mesi, la Commissione Europea ha preso una decisione importante riguardante il sistema operativo iPadOS di Apple, inserendolo tra i servizi considerati Gatekeeper secondo le norme del Digital Markets Act (DMA).

Secondo le conclusioni della Commissione, iPadOS rappresenta un canale cruciale che permette agli utenti aziendali di raggiungere i consumatori finali. Apple, grazie a iPadOS, ha consolidato una posizione forte e durevole nel mercato, afferma un comunicato ufficiale pubblicato lunedì.

In base alle regolamentazioni del DMA, entrato in vigore il 7 marzo, iPadOS dovrà aderire a una serie ampia di regole che favoriscono maggiori libertà per gli utenti europei.

Tra i cambiamenti imposti dall'Europa troviamo la possibilità di scaricare app al di fuori dell'Apple App Store, la disinstallazione di app preinstallate su iPad e la scelta di servizi predefiniti, come browser, tramite schermate di selezione. Apple ha ora sei mesi di tempo per assicurare la piena conformità agli obblighi legati al DMA applicati a iPadOS. In caso di inadempienza, l'azienda potrebbe incorrere in multe fino al 10% del suo fatturato globale, che potrebbero aumentare fino al 20% in caso di ulteriori violazioni.

La Commissione evidenzia come gli utenti di iPadOS siano vincolati all'interno della piattaforma, con un numero di utenti aziendali che supera l'indice previsto per i gatekeeper di ben undici volte. Nel frattempo, il numero dei consumatori finali si avvicina a tale soglia e si prevede un ulteriore aumento in futuro. Margrethe Vestager, commissaria europea per la concorrenza, ha sottolineato l'importanza di iPadOS come punto d'accesso vitale per molte aziende che desiderano raggiungere i propri clienti.

La designazione di altri servizi di Apple, come il sistema operativo iOS, il browser Safari e l'App Store come servizi Gatekeeper era già stata annunciata nel settembre 2023, portando Apple a implementare cambiamenti specifici per la regione europea, come l'apertura a market alternativi di app. Tuttavia, molte delle modifiche di conformità al DMA introdotte per iOS non sono state estese a iPadOS, nonostante le forti somiglianze tra i due sistemi operativi.

Nonostante iMessage sia rimasto escluso dagli obblighi di conformità al DMA, la nuova decisione sulla piattaforma iPadOS rappresenta un'ulteriore sfida per l'ecosistema chiuso di Apple. Questo annuncio arriva proprio alla vigilia del prossimo evento Apple del 7 maggio, dove si prevede che gli iPad, inclusi i modelli OLED da tempo rumoreggiati, saranno protagonisti.