DuckDuckGo lancia un nuovo servizio per chattare in anonimo con l'IA

Il motore di ricerca DuckDuckGo ha recentemente lanciato un nuovo servizio chiamato "AI Chat", che permette agli utenti di interagire con quattro modelli linguistici avanzati (LLMs) sviluppati rispettivamente da OpenAI, Anthropic, Meta, e Mistral. Questi strumenti, accessibili direttamente attraverso l'interfaccia del motore di ricerca, mirano a mantenere privacy e anonimato durante l'uso.

I modelli disponibili comprendono GPT-3.5 Turbo di OpenAI, Claude 3 Haiku di Anthropic, e due modelli open source, Llama 3 di Meta e Mixtral 8x7B di Mistral. Il servizio, offerto gratuitamente entro limiti giornalieri, può essere attivato digitando "!ai" o "!chat" nel campo di ricerca di DuckDuckGo. È inoltre possibile disabilitare AI Chat tramite le impostazioni del sito per gli utenti registrati.

Secondo quanto dichiarato da DuckDuckGo, tutte le chat sono anonimizzate: metadata e indirizzi IP vengono rimossi per impedire qualsiasi forma di tracciamento individuale. Inoltre, le conversazioni non sono sfruttate per l'addestramento dei modelli AI, conforme alle direttive della politica sulla privacy e i termini di utilizzo del servizio. La società assicura che ogni conversazione viene cancellata definitivamente dai server dei provider entro 30 giorni.

Nonostante le misure di sicurezza, la privacy non è completamente infallibile. Infatti, per i modelli come GPT-3.5 e Claude Haiku, gli input degli utenti devono essere inviati a server remoti per l'elaborazione, il che potrebbe teoricamente esporre l'utente a rischi di identificazione qualora fossero inseriti dati particolarmente sensibili o specifici. Inoltre, ci si potrebbe interrogare riguardo l'utilità pratica del servizio. Modelli come GPT-3.5 sono noti per produrre risposte non completamente accurate. Questo limite è stato in parte superato con il lancio di modelli più avanzati come GPT-4, non attualmente presenti in AI Chat.

DuckDuckGo rimarca nell'informativa sulla privacy che i risultati generati da AI Chat possono non essere completamente affidabili e che gli utenti dovrebbero verificare sempre le informazioni ottenute attraverso altre fonti, specialmente se riguardano consigli professionali come quelli medici, finanziari o legali. In definitiva, il servizio offre una piattaforma interessante per interagire con l'intelligenza artificiale mantenendo al sicuro la privacy, ma è necessario utilizzare queste tecnologie consapevoli delle loro potenziali limitazioni.