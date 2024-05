È la fine di un'era: ICQ chiuderà dopo tre decadi

Dopo quasi tre decenni di operatività, il celebre programma di messaggistica istantanea ICQ ha annunciato che cesserà di funzionare a partire dal 26 giugno.

Inizialmente sviluppato nel 1996, dall'azienda israeliana Mirabilis, ICQ ha raggiunto il picco della sua popolarità intorno al cambio del millennio, diventando una delle piattaforme preferite per la comunicazione online.

Nonostante il suo successo iniziale, con oltre 100 milioni di utenti registrati, ICQ ha iniziato un lento declino in seguito alla celebre invasione dei software di messaggistica di quegli anni, aggravato dall'acquisizione da parte di AOL nel 1998.

La compagnia ha successivamente venduto ICQ alla società russa Digital Sky Technologies nel 2010, mantenendo tuttavia una base di utenti attiva principalmente in Russia. Nel 2020 è stata rilasciata una nuova versione del software, che tuttavia è stata tralasciata man mano che il proprietario corrente, VK, ha preferito promuovere il proprio sistema di messaggistica, integrato in quello che è conosciuto come "il Facebook Russo".

La notizia della chiusura definitiva di ICQ è stata confermata tramite un semplice messaggio sul sito ufficiale, suggerendo agli utenti di migrare verso VK Messenger per le chat amichevoli e VK WorkSpace per le comunicazioni professionali.

Questo episodio segna la fine di un'epoca per una delle piattaforme pioniere della messaggistica istantanea online, chiusura che non sembra ricevere il riconoscimento che probabilmente merita.

Questa decisione mostra, ancora una volta, un panorama tecnologico in continua evoluzione, dove anche i software più amati sprofondano lentamente nell'oblio, venendo sostituiti da nuove tecnologie più all'avanguardia o, semplicemente, maggiormente di tendenza.

Nel frattempo, l'annuncio ha suscitato un senso di nostalgia tra gli ex utenti di ICQ, molti dei quali ricordano il software come una piattaforma innovativa, o meglio come un pezzo di storia dell'informatica, capace di dare inizio all'era delle comunicazioni digitali.