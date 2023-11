Eaton Ellipse Pro 650 VA, 150 euro ben spesi | Test & Recensione

Con la diffusione dello smart working, potreste sentire la necessità di acquistare un gruppo di continuità per la casa, non esclusivamente se lavorate con un PC fisso. Se vi trovate in questa situazione, il modello Ellipse Pro, un UPS Line Interactive a onda sinusoidale approssimata, disponibile in differenti potenze, potrebbe fare al caso vostro. Noi abbiamo provato il modello da 650 VA.

L'aspetto del prodotto è caratterizzato da un design robusto e moderno, adatto sia all'uso verticale che orizzontale, e in quest’ultimo verso vi permette di impilare più unità. Le caratteristiche includono uno slot "Master" sul retro per il sistema principale, con altre porte per monitor e periferiche alimentate a batteria. L'aspetto pratico si estende anche alle connessioni di alimentazione aggiuntive nella parte superiore, offrendo protezione contro sovracorrenti per dispositivi senza alimentazione a batteria. Sul retro sono presenti anche due porte Ethernet con supporto 10/100 Mbps per modem ADSL/VDSL.

Passiamo subito alla prova pratica per capire per quanto tempo questo gruppo di continuità è in grado di tenere accesi i dispositivi collegati. Con un computer che consuma mediamente un centinaio di watt è possibile arrivare a circa 40 minuti di autonomia. Ricordatevi che un PC moderno, anche con componenti di fascia alta, quando impiegato per attività da ufficio consuma molto poco. Certo se vorrete usare questo UPS con un PC da gaming mentre giocate al massimo livello la questione sarà molto differente, ma in ogni caso sarà sufficiente per evitare lo spegnimento improvviso a causa della mancanza di corrente e vi darà un po’ di minuti per ripristinare la corrente o spegnere il PC. Con un PC da gioco potente potete considerare un’autonomia di circa 5 minuti con il sistema sotto carico.

Per la maggior parte del tempo lo abbiamo provato collegato a un Mac Mini, due monitor e una stampante, ottenendo un’autonomia di diverse ore d’uso, per affrontare non solo una caduta improvvisa di corrente ma anche diverse ore di lavoro, nel caso di necessità.

Il display presente sul gruppo di continuità vi darà informazioni accurate sull’assorbimento di corrente e gli altri parametri d’uso.

Eaton include una funzione EcoControl, che è possibile impostare su on/off, bassa, media e molto sensibile. Cosa fa? Quando il PC collegato alla rete viene spento, interrompe anche l'alimentazione di altri dispositivi che consumano energia in modalità StandBy. In altre parole, quando il monitor, gli altoparlanti e altri dispositivi collegati vengono spenti, il consumo medio di 1,5 Watt per dispositivo, che è discreto ma che si accumula seriamente nel corso degli anni, può essere interrotto automaticamente. È una funzionalità molto utile, non tanto per il risparmio economico ma perché ha poco senso sprecare energia.

Per quanto riguarda l’efficacia e la velocità d’intervento in caso di interruzione energetica, tutto ha funzionato a dovere, anche nel caso in cui avrete collegato un PC che consuma molto. Quando è in stand-by, quindi “passa” unicamente l’elettricità alle componenti, non sentirete alcun rumore, o solo un piccolo ronzio di sottofondo se vi troverete nel totale silenzio. Quando invece sarà in funzione partirà anche una ventola che lo renderà decisamente più rumoroso, ma mai al punto tale dal diventare fastidioso. Un allarme partirà ogni volta che entrerà in funzione a causa di un’interruzione di energia elettrica, ma se volete potrete disabilitarlo.

Verdetto

L’Ellipse Pro da 650 VA costa 150 euro, un prezzo idoneo alla potenza e qualità del prodotto. Anche se esistono gruppi di continuità dalla stessa potenza alla metà del prezzo, non offrono le stesse caratteristiche e affidabilità dell’Eaton provato. L’unico difetto, se così possiamo considerarlo, e la mancanza di una generazione di onda sinusoidale pura. Tuttavia considerando le apparecchiature domestiche e il suo intervento solo in condizioni di mancanza di corrente, non sarà un problema.

Spendere questa cifra per mettere al sicuro un PC o altre attrezzature costose, che di certo non beneficiano dell’interruzione improvvisa dell’alimentazione, è una buona scelta.