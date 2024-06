Ecco i nuovi AMD Ryzen 9000, Zen 5 arriva sui desktop a luglio

Nella conferenza di apertura del Computex, il CEO di AMD Lisa Su ha svelato i nuovi processori AMD Ryzen 9000 per sistemi desktop. Sono basati sulla nuova architettura Zen 5 a 4nm e arriveranno nel mese di luglio, ben prima dei chip Arrow Lake di prossima generazione di Intel, previsti per l’autunno.

Le novità dell’architettura Zen 5

La serie Ryzen 9000 è caratterizzata dall’architettura Zen 5, che in media incrementa l’IPC del 16% rispetto a Zen 4. Questo risultato è ottenuto con miglioramenti alla branch prediction, più veloce e precisa, un throughput migliore grazie a pipeline e vettori più ampi e a finestre di esecuzione più profonde, per massimizzare il parallelismo. AMD ha anche aumentato la larghezza di banda per le istruzioni front-end e quella da L2 a L1 e da L1 a FP.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Nel corso dell’evento, l’azienda non ha condiviso dettagli più approfonditi riguardo l’architettura, ma è probabile che verranno diffuse ulteriori informazioni una volta che saremo vicini al lancio.

La nuova lineup Ryzen 9000

Non ci sono novità sconvolgenti rispetto alla gamma Ryzen 7000: niente aumento dei core, della cache o cambiamenti nelle frequenze di picco, che rimangono le stesse della serie precedente. Non ci sono nemmeno modelli con 3D V-Cache, ma quasi certamente arriveranno in un secondo momento, come accaduto in passato.

Il fiore all'occhiello della nuova serie è il top di gamma Ryzen 9 9950X, con 16 core e 32 thread. La frequenza di boost raggiunge i 5.7 GHz, mentre la cache combinata L2+L3 ammonta a 80MB e il TDP è di 170W.

AMD Ryzen 9 9950X AMD Ryzen 9 9900X AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 5 9600X Core / thread 16 / 32 12 / 24 8 / 16 6 / 12 Frequenza Max. (GHz) 5,7 5,6 5,5 5,5 Cache L2+L3 (MB) 80 76 40 38 TDP (W) 170 120 65 65

A completare la lineup ci sono altri tre chip: Ryzen 9 9900X, 12 core / 24 thread con 76MB di cache, TDP di 120W e frequenza fino a 5,6GHz, Ryzen 7 9700X, 8 core / 16 thread con 40MB di cache, frequenza massima di 5,5GHz e un TDP di 65W e infine Ryzen 5 9600X, 6 core / 12 thread con 38MB di cache, TDP di 65W e frequenza che sale fino a 5,5GHz.

Pronti per battere Raptor Lake Refresh

Come sempre AMD ha mostrato dei benchmark effettuati internamente, che dimostrano come i nuovi Ryzen superino le controparti Intel in diversi scenari. Il confronto vede protagonisti AMD Ryzen 9 9950X e Core i9-14900K e, pur essendoci meno test rispetto al solito, permette di avere un’idea di quello che ci dovremmo aspettare.

Nella creazione di contenuti e nella produttività AMD è mediamente il 30% più veloce, facendo segnare un +56% in Blender e +55% in Handbrake; nel gaming la differenza è invece più contenuta, ma nei benchmark condivisi durante la conferenza, il Ryzen 9 9950X è in media il 13% più veloce nei giochi, con picchi del 23% in Horizon Zero Dawn.

La nuova piattaforma X870

L’introduzione delle nuove CPU porta con sé anche la nuova piattaforma X870 / X870E, che introduce novità interessanti come il supporto a USB 4, presente su tutte le schede madri con questo chipset, linee PCIe 5.0 sia per lo storage che per la grafica e un supporto a frequenze EXPO più alte, così da poter usare memorie RAM ancora più veloci.

Ovviamente il socket rimane AM5, introdotto lo scorso anno con i processori Zen 4 e che sarà supportato fino al 2027 (e oltre). Questo significa che se vorrete passare ai nuovi Ryzen 9000 e siete già in possesso di una scheda madre con socket AM5, vi basterà aggiornare il BIOS, non dovrete acquistare un nuovo modello.

Disponibilità e prezzi

Come anticipato i nuovi AMD Ryzen 9000 arriveranno a luglio, ma per il momento non ci sono dettagli più precisi. AMD non ha rivelato informazioni nemmeno riguardo ai prezzi che avranno i chip, ma immaginiamo che saranno simili a quelli di lancio dei precedenti AMD Ryzen 7000. Se così dovesse essere, il Ryzen 9 9950X costerà 699 dollari, il Ryzen 9 9900X 549 dollari, il Ryzen 7 9700X 349 dollari e il Ryzen 5 9600X 299 dollari.

Novità anche per i Ryzen 5000XT

Oltre alla nuova serie 9000, AMD ha introdotto anche nuovi chip della famiglia Ryzen 5000 XT, in particolare i modelli Ryzen 9 5900XT e Ryzen 7 5800XT. Il primo offre 16 core / 32 thread, ha 72MB di cache, un TDP di 105 watt e raggiunge una frequenza di 4,8GHz; il secondo mette a disposizione 8 core / 16 thread, 36MB di cache, TDP di 105 watt e frequenza massima, anche in questo caso, di 4,8GHz.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Entrambi i processori arriveranno sul mercato a luglio, il Ryzen 7 5800XT includerà anche un dissipatore AMD Wraith Prism. Non sono ancora stati svelati i prezzi, che arriveranno più avanti.

Sulla carta, sembrano soluzioni valide per chi vuole aggiornare la propria piattaforma AM4 senza spendere molto: secondo i dati condivisi da AMD il Ryzen 9 5900XT è alla pari del Core i7-13700K nel gaming, risultando leggermente più veloce in Red Dead Redemption 2 (+4%). Il Ryzen 7 5800XT è al livello del Core i5-13600K, ma in alcuni titoli la differenza tra i due è più marcata; ad esempio, in Cyberpunk 2077 il nuovo chip AMD è il 12% più veloce.