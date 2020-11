Ecco la prima foto reale della Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE

Nella giornata di ieri via avevamo parlato dell’avvistamento, presso il rivenditore Skytech, di ben quattro modelli di Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti, inclusi Eagle (OC), Gaming OC e Gaming OC Pro. Le schede, tuttavia, non sono state ancora annunciate ufficialmente, ma la loro distribuzione sembra essere già iniziata, dato che i colleghi di VideoCardz hanno individuato una foto scattata ad un paio di Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti da CPU InfoTech.

Credit: CPU infotech

Come vi abbiamo riferito nel corso delle scorse settimane, la GeForce RTX 3060 Ti dovrebbe essere equipaggiata con la GPU GA104, che potrà contare su 4.864 CUDA core, 80 ROP ed un clock di base di 1.410MHz in grado di raggiungere i 1.665MHz in Boost. Stando a queste specifiche, la scheda dovrebbe fornire 16,2 TFLOPS di potenza. Per quanto riguarda la memoria, la RTX 3060 Ti dovrebbe avere 8GB di memoria GDDR6 su un bus dati di 256 bit. Il clock della memoria dovrebbe essere di 1.750MHz, il che significa che la memoria avrà una velocità di 14Gbps, per una banda totale di 448GB/s. Per quanto riguarda la potenza assorbita, si parla di 180W, mentre la scheda dovrebbe essere alimentata da un singolo connettore PCIe a 8 pin.

La GeForce RTX 3060 Ti, almeno nella sua versione Founders Edition, dovrebbe essere lanciata il prossimo dicembre al prezzo di 399$.

Recentemente vi abbiamo parlato anche della GeForce RTX 3080 Ti, scheda che, stando ad alcuni rumor, dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo gennaio. Rispetto alla GeForce RTX 3080 già in commercio (anche se al momento praticamente introvabile), la GeForce RTX 3080 Ti dovrebbe, stando a precedenti leak diffusi dall’utente Twitter Kopite8kimi, essere basata sulla GPU GA102-250-KD-A1, avere lo stesso numero di CUDA core della RTX 3090 e 20GB di VRAM GDDR6X.